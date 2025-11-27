Târgul de Crăciun din Bacău își deschide porțile pe 28 noiembrie: aprinderea bradului și un program artistic bogat

Bacăul intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă vineri, 28 noiembrie 2025, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Tricolorului. Momentul mult așteptat al aprinderii luminilor festive și al bradului de Crăciun va avea loc la ora 17:15, marcând startul unei serii de evenimente dedicate comunității.

Spectacole și momente artistice în prima seară

Pe scena din Piața Tricolorului vor urca, pe parcursul zilei, artiști locali, copii și tineri talentați:

16:00 – 16:45 TralalaKids – coord. prof. Paula Florescu

16:45 – 17:15 Corul „Fantasia” al Colegiului Național de Artă „George Apostu”

17:15 – 17:20 Aprinderea bradului și a iluminatului festiv

17:20 – 17:40 Sing with Sopr. Daniela Dumitru

17:45 – 18:30 Funky Groove Band – coord. prof. Tudor Barcan

18:30 – 18:40 Erin Chiriac

18:45 – 19:10 Sing & Joy – coord. prof. Andreea Simon

19:10 – 20:00 Elisabeta Unguru și Grupul Folcloric de Copii „Glasuri de Tezaur”

Seara va fi prezentată de Antonia și Ramona Ciofu.

Căsuțe de lemn, produse tradiționale și activități pentru toți

Căsuțele de lemn rămân amplasate și anul acesta în Piața Tricolorului. Acestea vor putea fi folosite de comercianți între 28 noiembrie 2025 și 11 ianuarie 2026, perioada oficială a târgului. O parte dintre ele vor fi puse gratuit la dispoziția instituțiilor școlare și organizațiilor cu activitate socială.

Evenimente speciale aprobate de municipalitate

Pe lângă programul artistic, băcăuanii vor avea parte de experiențe tematice suplimentare:

🚂 Trenulețul lui Moș Crăciun – 12–14 decembrie

🎅🏼 Caravana Coca-Cola – 10 decembrie, între 15:00–21:00, în Piața Tricolorului

😎 Visionarium VR – Sania lui Moș Crăciun, în Pasajul Revoluției, între 4–28 decembrie, între 10:00–21:00, cu o experiență cinematică de 10 minute

A doua locație a sărbătorilor: platoul Bazinului de înot

Pe platoul din fața Bazinului de înot vor fi amenajate 15 căsuțe tematice, alături de Casa lui Moș Crăciun, unde copiii vor putea participa la ateliere de creație, spectacole interactive și întâlniri cu personaje de poveste.

Scrisori pentru Moș Crăciun

Cei mici vor putea lăsa scrisori pentru Moșul la una dintre cele patru căsuțe poștale amplasate în:

Piața Tricolorului (lângă brad)

Insulă

Parcul Nord

Cartierul Narcisa (lângă stația de autobuz)

Programul Târgului de Crăciun va fi actualizat constant pe pagina oficială Municipiul Bacău.

Bacăul se pregătește astfel pentru una dintre cele mai luminoase și animate ediții ale târgului de sărbători, invitând întreaga comunitate să se bucure de magia iernii.