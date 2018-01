Îndrăgitul folkist Daniel Iancu revine în Bacău, în aceste zile, dar nu doar pentru o cântare așa cum de fiecare dată o face, ci, în primul rând, pentru a lansa în fața publicului băcăuan romanul „Țânțaru’”. „Țânțaru” este un roman dedicat bunicilor autorului, între paginile căruia, spun criticii, cititorul va găsi într-un limbaj autentic, cu haz și farmec aparte, pagini de istorie din viața unei familii de țărani munteni, înainte și după cel de-Al Doilea Război Mondial, până inclusiv în perioada comunistă. Lansarea are loc, de la ora 19.00, joi, 18 ianuarie, la Villa Borghese din Bacău, și va fi urmată de un concert „altfel”, spune artistul însuși, precum și de o sesiune de autografe. 0 SHARES Share Tweet

