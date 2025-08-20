Țânțariland

Exact asta a devint Bacăul de o bună perioadă de vreme. Țânțari de toate neamurile și de toate felurile se hrănesc cu sângele băcăuanilor. Și asta pentru că, din nu știu ce motiv, anul acesta nu s-a făcut dezinsecție ca în anii trecuți.

În anii trecuți avionul ăla galben arunca cu soluție și ucidea țânțari și alte insecte dăunătoare. Se zvonește că ar fi făcut unii băcăuani reclamație.

Că îi deranja avionul ăla dimineața. Nu știu dacă e așa. Alții spun că cei de la DSP nu ar mai fi dat voie, că au verificat substanțele și nu sunt ok pentru noi, pentru oameni.

Dar, am văzut că s-a încercat ceva, să se stropească cu mașinile alea speciale. Dacă substanțele nu erau bune, înseamnă că n-ar fi dat. E adevărat, am văzut pe facebook, dar acolo sunt toate bâzdâgăniile și nu știi dacă e adevărat. Iar după ce țânțarii dar și muștele au crescut ca în țara lui Paură Vodă, de vreo două zile am văzut și ploșnițe.

Ce să mai? O ducem bine. Cine a luat decizia? Mai contează? Să sperăm doar că nu vom auzi de boli transmise de insecte. Că de ne mai mănâncă și astea, chiar că praful s-a ales de noi.

Gigi Anofel

