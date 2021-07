Batalionul 631 Tancuri „Oituz”, din Bacău, unitate a Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”, a aniversat 65 de ani de la înființare și a marcat, printr-un ceremonial militar și religios, și Ziua Tanchiștilor din România, sărbătorită, de 102 ani, la 1 august. La acest eveniment au participat, alături de militarii Batalionului, reprezentanți ai Statului Major al Forțelor Terestre, ai Brigăzii 15 Mecanizate și ai batalioanelor de tancuri din Armata Română. Între invitați s-au aflat și Dănuț Voicu, președintele Filialei Bacău „Colonel Corneliu Chirieș” a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, și secretarul acestei filiale, venerabilul col. tanchist (rtr) George Gheorghiu.

La deschiderea manifestării, lt. col. Adrian Stanciu, comandantul Brigăzii 631, a prezentat onorul comandantului Brigăzii 15 Mecanizate, gl. de brigadă. dr. Daniel Pop, după care a fost intonat imnul de stat al României și a fost oficiat un serviciu religios, susținut de preotul militar al Garnizoanei Bacău, Lucian Butnaru.

În continuare, reprezentantul șefului Statului Major al Forțelor Terestre, col. de tancuri Valentin Torcică, șeful secției Doctrine, a prezentat mesajul șefului Statului Major al Forțelor Terestre cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la înființarea Batalionului 631 Tancuri „Oituz”. De asemenea, mr. Marius Tamaș, șeful personalului, a transmis mesajul comandantului Diviziei 4 Infanterie Gemina.

1 of 20

Despre semnificația și importanța celor două evenimente sărbătorite au vorbit lt. col. Adrian Stanciu, col. tc. (rtr) George Gheorghiu și gl. de brigadă dr. Daniel Pop.

Militarilor Batalionului 631 le-au fost citite apoi două Ordine transmise de șeful Statului Major al Forțelor Terestre și Ordinul comandantului Comandamentului Logistic Întrunit. Prin aceste Ordine a fost conferită comandantului Batalionului 631 Tancuri Oituz „Emblema de onoare a Forțelor Terestre”. De asemenea, a fost conferită „Emblema de merit în serviciul Armatei României, clasa a III-a” Batalionului și „Emblema de onoare a Logisticii” unor militari ai acestei unități. Și comandantul Batalionului 631Tancuri Oituz a înmânat diplome de merit unor membri ai personalului militar.

La final, lt. col. Adrian Stanciu a înmânat, „în semn de recunoștință, prețuire și aleasă considerație”, gl. de brigadă dr. Daniel Pop și col. Valentin Torcică placheta simbol a acestei Batalionului 631 Tancuri și col. tc. (rtr) George Gheorghiu „Eșarfa, fanionul și însemnul distinctiv ale Batalionului 631”. Iar comandantul Garnizoanei Bacău, reprezentat de mr. Vasilica Anghel, a înmânat comandantului Batalionului 631 Tancuri „Placheta de onoare a Bazei 95 Aeriene Bacău”

Invitații la acest eveniment au putut vizita o expoziție de armament și tehnică militară organizată în curtea Batalionului 631.

Arma Tancuri: 65 de ani în Bacău, într-o istorie de 102 ani în România

La 1 August 1919 a fost constituit primul batalion de tancuri sau care de luptă din Armata Română. Intuind avantajele oferite de carele de luptă, pe parcursul anului 1919, Ministerul de Război a solicitat guvernului francez achiziționarea a 225 de „care luptă”. Prima Școală franceză de care de asalt pentru ofițerii și trupa română a fost înființată la Giurgiu, dar a fost pregătită și deschiderea Școlii de Care de Asalt la Mihai Bravu, ale cărei cadre de instrucție aveau să fie române. Pregătirea personalului de specialitate a continuat la Giurgiu, unde a fost înființat Batalionul carelor de asalt, prima formațiune de tancuri a Armatei Române. La 15 ianuarie 1920 s-a dispus dislocarea batalionului la Târgoviște, iar la 1 ianuarie 1921 a luat ființă Regimentul de Care de Luptă. Iar la 1 noiembrie 1939 a fost înființat Regimentul 2 Care de Luptă, cu garnizoana la Târgu Mureș.

În garnizoana Bacau, Batalionul 631 Tancuri continuă tradiția Regimentului 63 Tancuri, care a funcționat din anul 1956. Batalionul a fost înființat în anul 1995, prin ordin al MApN.

Gl. mr. Iulian Berdilă, șeful Statului Major al Forțelor Terestre: „Sărbătoarea de la Batalionul 631 Tancuri s-a constituit într-o întâlnire de suflet între generația actuală a tanchiștilor și generațiile mai vechi care au slujit cu credință sub drapel în această unitate: ofițeri, maiștri militari, subofițeri, personal contractual civil. Cu o bogată experiență în domeniul blindatelor, unitatea a obținut an de an rezultate deosebite pe timpul instruirii, exercițiilor și antrenamentelor de specialitate atât pe teritoriul național, cât mai ales în exercițiile multinaționale alături de militari ai țărilor membre NATO sau partenere.”

Gl. de brigadă dr. Daniel Pop: „Cea mai puternică forță pe care o are Brigada 15 Mecanizată este Batalionul 631 Tancuri Oituz. Echipajul de tancuri este celula care exprimă camaraderia, spiritul și sprijinul în luptă, iar la sărbătoarea de la Bacău, exact în acest spirit camaraderesc și de castă, au venit reprezentanții celorlalte batalioane de tancuri din Armata Română. Aceasta arată că tancul nu este doar o mașină de luptă, ci un sistem de sisteme care s-au modernizat și adaptat la nevoile câmpului de luptă de-a lungul timpului. Inteligența și abilitatea tanchistului, la un loc cu toate caracteristicile tehnicii, fac ca tancul să fie cea mai de temut armă la ora actuală în forțele terestre. Iar tanchiștii băcăuani au fost, la 65 de ani de la înființarea batalionului lor, pe prima pagină a istoriei armei tancuri.”