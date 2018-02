Polițiștii din Oneşti au depistat un bărbat de 29 de ani, din comuna Bogdăneşti, bănuit că ar fi distrus prin incendiere un depozit de furaje aparţinând unui localnic de 62 de ani, cauzând un prejudiciu în valoare de 60.000 de lei. Poliţiştii au întocmit dosar penal şi continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere. Tânărul a fost reţinut de poliţişti pentru o perioadă de 24 de ore şi urmează a fi prezentat instanţei cu propuneri legale. 5 SHARES Share Tweet

