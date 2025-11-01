Tânăr pe cupola unei mașini în mers, amendat cu 500 de lei. Doi prieteni ai acestuia, cercetați penal

Polițiștii Secției 2 Poliție Bacău s-au sesizat, în seara de 31 octombrie a.c., în jurul orei 23:30, cu privire la un incident petrecut în parcarea unui centru comercial de pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Bacău. Un tânăr de 18 ani a fost surprins conducând un autoturism, în timp ce un alt tânăr, de aceeași vârstă, se afla urcat pe cupola mașinii aflate în mișcare.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că șoferul nu deținea permis de conducere. Acesta este acum cercetat penal pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Totodată, pasagerul aflat pe scaunul din dreapta, tot în vârstă de 18 ani, s-a ales și el cu dosar penal, fiind acuzat că i-ar fi încredințat autoturismul prietenului său, deși știa că acesta nu are dreptul legal de a conduce.

Cel de-al treilea tânăr, care s-a urcat pe cupola mașinii aflate în mers, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei.

Polițiștii băcăuani reamintesc cetățenilor riscurile majore la care se expun prin nerespectarea legislației rutiere și îi încurajează să sesizeze orice comportament periculos în trafic la numărul unic de urgență 112 sau prin intermediul platformei hub.mai.gov.ro, secțiunea eSAR, unde pot transmite direct imagini și informații despre abaterile observate.