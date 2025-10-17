Tânăr de 17 ani, reținut de polițiștii băcăuani după ce a condus fără permis și cu număr fals de înmatriculare

Polițiștii Compartimentului de Ordine Publică Bacău au dispus reținerea unui tânăr de 17 ani, bănuit de comiterea mai multor infracțiuni la regimul rutier. Acesta este cercetat pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, conducerea unui autovehicul ale cărui plăcuțe au fost retrase și conducerea unui vehicul fără permis.

Potrivit anchetei, în noaptea de 15 octombrie a.c., în jurul orei 23:30, tânărul ar fi fost depistat conducând un autoturism pe DJ 119, în localitatea Sărata, fără a opri la semnalele regulamentare ale polițiștilor. În urma verificărilor s-a stabilit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar numărul de înmatriculare montat pe autoturism aparținea unui alt vehicul.

Mai mult, polițiștii au constatat că numărul respectiv de înmatriculare fusese retras la data de 4 octombrie a.c., când același tânăr fusese surprins de agenții Secției 2 Poliție Bacău conducând același autoturism pe Bulevardul Unirii, fără permis și fără asigurare de răspundere civilă auto.

În urma noilor fapte, polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore și introducerea acestuia în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău, urmând ca cercetările să continue pentru stabilirea întregii activități infracționale.