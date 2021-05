1. Ce vă motivează în viață?

– Viața are sens atunci când împlinim ceea ce ne dorim. Nu vreau să intru în filosofie. Sunt multe motivații fundamentale pentru mine. Cea mai importantă fiind familia. Mai sunt și altele, precum onoarea, idealismul, liniștea interioară, acceptarea, contactul social, statutul social etc. Mulțumesc Domnului că am o familie împlinită.

2. Care este filmul dvs. favorit sau filmul cu un puternic impact emoțional asupra dvs.?

– Una din distracțiile noastre când eram copii mici era cinematograful, am văzut multe filme, fiecare m-a mișcat mai mult sau mai puțin. Oricum toate au lăsat câte ceva în sufletul meu. Când eram student vedeam filmele la video, stăteam ore întregi cu colegii și prietenii. De când cu noua era a internetului, mi-am mutat cinematograful în casă, atunci când am timp. Ultimul film pe care l-am văzut și m-a mișcat, este un film românesc făcut în 2008 și, spre rușinea mea, nu-l văzusem până acum: NUNTA MUTĂ, superb regizat de Horațiu Mălăele.

Rezumați anul 2020 în trei cuvinte!

– Manipulare. Incompetență. Dictatură!

3. Cum arată un weekend perfect? Care sunt activitățile dvs. preferate în weekend?

– Un weekend perfect înseamnă familia+ prietenii+muzică de calitate, de cele mai multe ori muzică live și un pahar de vin „Rose de Măgura” făcut de mâna mea, băut acasă sau la prieteni. Dintre activitățile mele, unele mai preferate decât altele, amintesc grădinăritul, cititul, rețelele de socializare, presa și politica.

4. Ce carieră ați visat să alegeți în copilărie?

– Până în clasa a-IX-a am visat să mă fac bibliotecar, îl invidiam pe bibliotecarul școlii că are atâtea cărți la dispoziție și eu eram înnebunit după citit. Apoi, mi-am schimbat opțiunea, după ce am văzut filmul: LION OF THE DESERT cu Anthony Quinn în rolul liderului tribului libian, Omar Mukhtar, atunci m-am hotărît să mă fac regizor. Când am venit în România, am venit să studiez regie și nu medicină. Doar că taxa la IATC era de 3 ori mai mare decât taxa la medicină, iar după discuțiile avute cu tatăl meu, m-am înscris la medicină.

5. Cum vedeți Bacăul în 5-10 ani?

– Nu cum îl văd, cum mi l-aș dori. Mi-aș dori ca Bacăul să fie un oraș cu cea mai bună calitate a vieții. Asta însemnând mai multe investiții făcute în toate ramurile dezvoltării unui oraș. Doresc ca orașul Bacău să fie un oraș european, verde, curat, frumos, sigur, liniștit, cu servicii publice accesibile și cu locuri de muncă. Mi-a plăcut Bacăul din anul 1983, atunci am ajuns prima dată în oraș. Mi-a căzut cu tronc de prima dată, pentru mine Bacăul este orașul în care mă simt acasă. Aici am învățat limba română, aici mi-am crescut copiii. Sper ca politicienii să lase orgoliile la o parte și să-și unească eforturile pentru a construi cu toții orașul pe care ni-l dorim și îl visăm cu toții. Cu infrastructură, cu autotstrăzi (sper că autostrada A13 să devină realitate în cel mai scurt timp posibil), cu evenimente culturale, cu un sistem educațional performant, cu un sistem medical performant. O calitate bună a vieții.

6. Care este ultima carte citită? Carte tipărită sau e-book? Ce carte ați recomanda?

– Printre rânduri, am două cărți începute. O carte, pe care am citit-o prima dată în arabă, iar acum citesc versiunea tradusă în limba română, se intitulează „O PLIMBARE PRIN PALAT”, Trilogia Cairo-ului, scrisă de Naghib Mahfuz, laureat al premiului Nobel pentru literatură. Iar a doua, pe care abia am început-o, este scrisă de marele MIRCEA ELIADE și se intitulează „Huliganii”, ediție apărută în anul 1935, pe care a scris-o la vârsta de 28 ani. Nu recomand o carte anume, recomand să citim.

7. Ce personalitate din istorie sau din lumea contemporană v-a fost model?

– De fapt sunt două personalități, TATA și MAMA, cărora le mulțumesc pentru tot ce m-au învățat și mi-au oferit. Le doresc multă sănătate și sper să-i văd cât mai curând.

8. Ce sport credeți că este reprezentativ pentru Bacău?

– Orice sport poate fi reprezentativ dacă se investește în el. Nu poți cere performanță fără cheltuieli și sacrificii. Cred că sporturile individuale, boxul, luptele, înotul, tenisul etc. pot fi mai ușor susținute pentru că depind doar de resursa umană și de infrastructură. De asemenea, handbalul și fotbalul pot fi sporturi reprezentative pentru Bacău, dar, cum am mai spus mai devreme, avem nevoie de investiții și de infrastructură. Cea mai bună soluție ar fi un parteneriat public-privat. Slavă domnului avem destule firme private care pot susține sportul.

9. Cum poate un cetățean să abordeze un ales pentru a-i prezența un proiect sau o cerere?

– Eu am o vorba, „CINE MĂ CAUTĂ, MĂ GĂSEȘTE”. Majoritatea concetățenilor mei din comuna Măgura, comună unde eu sunt ales, îmi știu numărul de telefon, contactul de pe rețeaua de socializare și știu unde să mă găsească. Iar eu, împreună cu colegii mei, am încercat mereu să le soluționăm problemele cu care se confruntă, să dăm curs unui proiect, să soluționăm o cerere etc.

10. De ce ați intrat în politică?

– De ce? Cred că toată viață mea am făcut politică. Nu există om care să nu facă politică. Chiar și atunci când spui că s-a scumpit pâinea, faci politică. Nu putem vorbi de politică totuși fără să ne amintim de Aristotel, „Omul este destinat prin natura sa, nu numai pentru a trăi o existență biologică, ci și pentru bine și pentru fericire. Fericirea presupune o independență maximă față de constrângerile materiale pe care individul este incapabil să o obțină singur și care nu este pe deplin realizată decât în comunitatea politică”. Deci fac politică pentru că am vrut să mă implic în schimbarea în bine a mediului în care trăiesc și în care trăim cu toții.

11. Care este viziunea dvs. cu privire la guvernarea locală?

– Cred cu tărie că trebuie stabilită o strategie de dezvoltare națională. O strategie stabilită de comun acord de toată clasa politică. Ca urmare a consultării populare, evident. De exemplu: se face un referendum sau o consultare să se stabilească prioritățile Bacăului? Despre rezerva de apă, spitalul județean, aeroportul, terenul de fotbal, pista de biciclete etc și atunci nu mai contează cine este la butoane, avem o strategie și trebuie respectată. Dacă am fi făcut așa, am fi economisit mult timp și mulți bani irosiți din bugetul local, național sau din fondurile europene.

12. Care este cea mai mare problemă a Bacăului? Dar cel mai mare atu al Bacăului?

– Bacăul face parte din România noastră, iar problemele sunt peste tot, în fiecare oraș sau cătun. Pricipala problemă sunt interesele personale ale unor indivizi, interese care sunt puse înaintea intersului public. Interese mascate în haine politice, egoismul, lipsa de implicare, viziune și incompetența administrațiilor publice. Cel mai mare atu al orașului îl reprezintă oamenii și poziția să geografică, după părerea mea.

13. Care ar fi proiectul de suflet pe care doriți să-l implementați în acest mandat?

– Reabilitarea sistemului de apă și canal al comunei Măgura.

14. Unde vă petreceți vacanțele?

– Peste tot în țară și în străinătate, însă anul trecut, din cauza pandemiei, nu am plecat din țară și nici prin țară. Una dintre plăcerile familiei mele, cred că și a multora, este turismul.

15. Vegetarian sau omnivor?

– Ambii, amândoi și împreună!

16. Vârsta

– 56 ani.

17. Familia

– Cea mai sfântă. Sunt căsătorit, am doi copii, părinți, unchi, mătuși, verișori și bunici.

18. Profesia

– Medic stomatolog. Actualmente sunt viceprimarul comunei Măgura.

19. Studii

– Medicină.

20. Ce nu v-am întrebat, dar doriți să răspundeți?

– Dacă și când vreți să faceți festivalul Salonul de folk și blues, ediția a V-a ? Este proiectul meu pentru suflet. Vreau să continui tradiția festivalului. Când vom ieși din contextul acesta pandemic, voi fi fericit să anunț ediția a-V-a a festivalului Salonul de folk și blues Bacău. Cele 4 (patru) ediții ale Salonului de folk și blues au pus orașul Bacău pe harta marilor festivaluri de gen din țară.

Proiect coordonat de Răzvan Bibire