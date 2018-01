– poliţiştii băcăuani de la Imigrări au în evidenţă peste 1.700 de persoane, marea majoritate din state terţe, restul din Uniunea Europeană şi nu numai Anul trecut, poliţiştii Serviciului pentru Imigrări Bacău au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul judeţului Bacău pentru 1.759 de persoane, dintre care 1.217 străini din state terţe, cei mai mulţi din Moldova, Turcia, Siria, China şi Albania, şi 542 de cetăţeni din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European (SEE) sau Confederaţia Elveţiană, majoritatea fiind din Italia, Germania, Grecia, Marea Britanie şi Spania. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 11 SHARES Share Tweet

