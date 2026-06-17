A 18-a generație de bursieri „Eugen Ionescu” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

De la lansarea Programului „Eugen Ionescu” în anul universitar 2007-2008 și până în prezent, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a coordonat programe de cercetare pentru un număr de 67 de bursieri AUF, din care 40 bursieri doctorali și 27 bursieri postdoctorali, din 12 țări (Algeria, Benin, Burkina Faso, Camerun, Coasta de Fildeș, Guineea, Mauritania, Maroc, R.D. Congo, Senegal, Togo și Tunisia).

În perioada mai-iulie 2026, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău coordonează activitatea de cercetare doctorală și postdoctorală a patru bursieri veniți prin Agenția Universitară a Francofoniei (AUF).

Sunt în stagiu doi bursieri postdoctorali: dr. Ovo Sandrine Flora AUGOU (Universitatea Alassane Outtara din Coasta de Fildeș) și dr. Moudassirou SEDOU (Universitatea din Kara, Togo), precum și doi bursieri doctorali: Barbara Sidoine Abonouah KOUASSI, bursieră doctorandă de la Universitatea Jean Lorougnon Guédé, Coasta de Fildeș, și Assane MBENGUE, bursier doctorand de la Școala Politehnică din Thiès, Senegal. Aceștia urmează programe de cercetare în domeniul Ingineria Mediului și sunt coordonați de Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF și Prof. univ. dr. ing. habil. Emilian MOȘNEGUȚU.

Există un al 5-lea un bursier postdoctoral selecționat, dr. Junior Maimou NGANKO (Institutul Național Politehnic Felix Houphouët Boigny, Coasta de Fildeş), care încă nu a ajuns în România, formalitățile de obținere a vizei fiind întârziate.

Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF a coordonat 29 de bursieri AUF, din care 15 bursieri doctorali și 14 bursieri postdoctorali în domeniul Ingineria mediului.

„Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este solicitată pentru realizarea unor stagii de cercetare a doctoranzilor și postdoctoranzilor din spațiul francofon deoarece asigură o bună coordonare a tematicii de cercetare. Aceste colaborări consolidează componenta internațională a UBc și ne determină să inițiem noi acorduri de colaborare la nivel academic și de cercetare. Dotarea la nivel înalt în laboratoarele de cercetare ale Universității îi determină să aleagă universitatea noastră, iar rezultatele cercetărilor sunt publicate în reviste indexate în baze de date internaționale”, a declarat Prof.univ.dr.ing.Dr.h.c. Valentin NEDEFF, Președintele Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

„Motivația care m-a făcut să aleg Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a fost justificată de tematica de cercetare propusă de UBc, care se alinia cu direcțiile de cercetare pe care le dezvolta la Universitatea din Togo”, a precizat dr. Moudassirou SEDOU, Universitatea din Kara, Togo.

„Am ales Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru că temele de cercetare erau în concordanță cu cercetările mele în aria gestionării deșeurilor menajere, cu aplicații în domeniul energetic. Experiența mea la Bacău va avea un impact pozitiv și îmi va permite să avansez în carieră”, a evidențiat dr. Ovo Sandrine Flora AUGOU, Universitatea Alassane Outtara din Coasta de Fildeș.

„Cercetările efectuate la Bacău mă vor ajuta să finalizez mai repede teza de doctorat și am reușit să îmi perfecționez tehnicile de manevrare a eșantioanelor pentru caracterizarea parametrilor fizico-chimici pentru 3 tipuri de deșeuri”, a spus Barbara Sidoine Abonouah KOUASSI, bursieră doctorandă de la Universitatea Jean Lorougnon Guédé, Coasta de Fildeș.

„Am ales să aplic la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău deoarece un coleg doctorand beneficiase de bursă anterior și m-a sfătuit să vin pentru dotarea din laboratoare. Stagiul îmi va permite să am o nouă viziune în ce privește cercetarea și acumularea de noi cunoștințe teoretice, precum și tehnicile de cercetare asupra deșeurilor petroliere în contextul economiei circulare”, a declarat Assane MBENGUE, bursier doctorand de la Școala Politehnică din Thiès, Senegal.