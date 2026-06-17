Șofer fără permis, cu alcoolemie de peste 1 mg/l și mașină cu autorizația expirată, arestat preventiv după un accident la Podu Turcului

Un tânăr de 21 de ani din comuna Răchitoasa a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a provocat un accident rutier în comuna Podu Turcului, deși nu deținea permis de conducere și se afla sub influența alcoolului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, incidentul s-a produs în data de 15 iunie, când polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au intervenit la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Din primele cercetări a reieșit că tânărul de 21 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi acroșat un alt vehicul condus de un tânăr de 18 ani. În urma impactului nu au fost înregistrate victime.

Verificările efectuate de polițiști au arătat că șoferul de 21 de ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, autoturismul pe care îl conducea avea autorizația de circulație expirată.

Mai mult, la testarea cu aparatul etilotest, acesta a înregistrat o concentrație de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, tânărul a refuzat prelevarea de mostre biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Pe 16 iunie, tânărul a fost prezentat instanței de judecată, care a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și refuzul ori sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.