Nadia Comăneci, învinsă de Dani Mocanu la Onești. Tânăra generație are alte valori

La aproape o jumătate de secol după ce Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii mondiale, Oneștiul pare să fi găsit un nou model cultural. Nu, nu este vorba despre un sportiv, un profesor sau un artist. Potrivit unei inscripții apărute pe banca semnată de însăși Nadia, noul reper pare să fie… Dani Mocanu.

Unul dintre cele mai importante proiecte realizate în cadrul Anului Nadia 2026, „Drumul Perfecțiunii”, a început să fie vandalizat la doar câteva zile după inaugurare. Un panou informativ a fost deteriorat, iar banca amplasată în fața blocului în care a locuit marea campioană a fost mâzgălită cu mesajul simplu și profund: „By Dani Mocanu”, scrie Monitorul de Trotuș.

Gestul poate fi interpretat ca o declarație simbolică a vremurilor pe care le trăim. Dacă generațiile anterioare visau să ajungă campioni olimpici, să obțină note de 10 și să pună România pe harta lumii, astăzi unii par să considere că adevărata consacrare constă în a scrijeli o bancă publică și a semna în numele unei vedete a manelelor.

„Drumul Perfecțiunii” recreează traseul pe care Nadia îl făcea zilnic în copilărie, de la locuința sa până la sala de gimnastică. Este un proiect gândit să le arate copiilor de astăzi că performanța nu apare din întâmplare, ci din disciplină, muncă și perseverență. Din păcate, primul lucru pe care unii au simțit nevoia să-l transmită în acest context a fost că au trecut pe acolo.

Desigur, este foarte posibil ca autorul să nu fi citit niciun panou de pe traseu. La urma urmei, între povestea unei fete care a schimbat istoria sportului mondial și satisfacția imediată de a lăsa o urmă cu un marker sau un cui pe o bancă, alegerea pare să fi fost simplă.

Imaginea este aproape perfectă ca metaforă. Pe de o parte, Nadia Comăneci – simbol al excelenței, al muncii și al respectului câștigat prin performanță. Pe de altă parte, o semnătură anonimă care încearcă să se facă remarcată prin distrugerea a ceva construit pentru comunitate.

Poate că adevărata problemă nu este vandalizarea unei bănci. Lemnul poate fi șlefuit, inscripția poate fi ștearsă, panourile pot fi reparate. Mai greu de reparat este diferența dintre valorile pe care încearcă să le promoveze un oraș și modelele pe care o parte a tinerei generații alege să le urmeze.

În fond, Nadia a obținut nota 10 fără să scrie pe nimic. Iar asta spune destul de multe.