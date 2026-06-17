Arte marțiale: CS Hikaru Bacău, 14 medalii

14 medalii (dintre care 11 de aur), cucerite de CS Hikaru Bacău în weeekend, la cea de-a cincea ediție a „FSA & MMA Kenshinkan Championship”. Gruparea băcăuană a avut reprezentanți pe podium în probele de kumite, tameshiwari (teste de spargeri) și kick-boxing, secție antrenată de Andrei Mazilu.

Medaliații Hikaru

Ana Maria Nuță: locul 1 kumite, locul 1 tameshiwari

Andrei Maftei: locul 1 kumite, locul 1 tameshiwari

Andrei Comănescu: locul 1 kumite, locul 1 tameshiwari

David Apetroaiei: locul 1 kumite, locul 1 tameshiwari, locul 1 kickboxing

Alex Stanciu: locul 1 kumite, locul 1 tameshiwari, locul 2 kickboxing

David Scarlat: locul 2 kumite, locul 3 tameshiwari.