Două eleve din Sascut s-au calificat la etapa națională a concursului „Universul cunoașterii prin lectură”

Două eleve ale Școlii Gimnaziale „Explorator Teodor Gheorghe Negoiță” din Sascut au obținut calificarea la etapa națională a Concursului „Universul cunoașterii prin lectură”, una dintre cele mai importante competiții școlare dedicate promovării lecturii și dezvoltării competențelor de înțelegere și interpretare a textului literar.

Este vorba despre Paris Elena Gabriela, elevă în clasa a V-a A, și Nechifor Alessia Andrada, elevă în clasa a VI-a A, care au reprezentat unitatea de învățământ la etapa națională desfășurată la Galați, în perioada 5-7 iunie.

Potrivit reprezentanților școlii, rezultatul este consecința unei pregătiri susținute, a interesului constant pentru lectură și a performanțelor obținute anterior la etapa județeană a concursului.

La succesul celor două eleve a contribuit și profesorul de Limba și literatura română Aura Comorașu, care le-a coordonat pregătirea și le-a îndrumat pe parcursul competiției.

Reprezentanții școlii apreciază că această calificare confirmă atât eforturile depuse de eleve, cât și nivelul activităților educaționale desfășurate în cadrul instituției de învățământ.

Comunitatea școlară le-a transmis felicitări celor două eleve pentru rezultatul obținut și a evidențiat contribuția profesorului coordonator la această performanță.

Concursul „Universul cunoașterii prin lectură” se adresează elevilor pasionați de lectură și urmărește dezvoltarea competențelor de receptare, analiză și interpretare a textelor literare.