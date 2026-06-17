Bacău: Furnizarea agentului termic, sistată temporar în zona CT 3 Miorița pentru lucrări de mentenanță

Thermoenergy Group SA Bacău a anunțat întreruperea furnizării agentului termic către consumatorii arondați centralei termice CT 3 Miorița, în cadrul programului de mentenanță planificată pentru anul 2026.

Potrivit unui comunicat transmis de operatorul de termoficare, sistarea serviciului va avea loc în perioada 16 iunie – 21 iulie 2026, fiind necesară pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și modernizare a instalațiilor.

Vor fi afectați consumatorii care locuiesc la următoarele adrese:

Strada 8 Martie nr. 1;

Strada Buciumului nr. 4, 6 și 8;

Strada Iosif Cocea nr. 10, 12 și 16;

Strada Logofăt Tăutu nr. 3;

Strada Mioriței nr. 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 38 și 40;

Strada Prieteniei nr. 3, 5, 10 și 12;

Strada Vulturului nr. 2.

Reprezentanții Thermoenergy Group SA își cer scuze pentru disconfortul creat și precizează că măsura este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de mentenanță programate la sistemul de termoficare.

„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, se arată în informarea semnată de directorul general al societății, Florin Paval.