Polițiștii băcăuani desfășoară operațiunea ROADPOL „Alcohol & Drugs”. Pe 19 iunie va avea loc un maraton de controale în trafic

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău desfășoară, în perioada 15–21 iunie, operațiunea europeană ROADPOL „Alcohol & Drugs”, acțiune care are ca obiectiv creșterea siguranței rutiere și combaterea conducerii vehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Potrivit reprezentanților IPJ Bacău, activitățile vizează prevenirea accidentelor de circulație provocate de consumul de alcool și droguri la volan. Pe întreaga durată a campaniei, polițiștii vor intensifica verificările în trafic, în special în zonele și intervalele orare considerate cu risc rutier ridicat.

Pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă legea, echipajele vor utiliza aparatura din dotare destinată testării consumului de alcool și substanțe psihoactive.

Un moment important al operațiunii va avea loc pe 19 iunie, când este programată acțiunea „Alcohol & Drugs Marathon”. Aceasta presupune desfășurarea unor controale intensificate pe parcursul a 24 de ore, cu o prezență sporită a polițiștilor în teren.

Polițiștii atrag atenția că alegerea de a conduce sub influența alcoolului sau a drogurilor reprezintă un pericol major pentru siguranța rutieră și poate avea consecințe grave, inclusiv răspundere penală.

În acest context, oamenii legii recomandă conducătorilor auto să nu urce la volan după consumul de băuturi alcoolice, să apeleze la un șofer desemnat, la transportul public sau la servicii de transport alternativ și să respecte regulile de circulație pentru a contribui la siguranța tuturor participanților la trafic.