Hramul Bacăului revine între 26 și 29 iunie cu concerte, târguri și distracție pentru întreaga familie

Municipiul Bacău se pregătește pentru una dintre cele mai așteptate manifestări ale verii, Hramul Bacăului, eveniment care va avea loc în perioada 26–29 iunie, în Parcul Catedralei. Timp de patru zile, băcăuanii și vizitatorii orașului vor avea parte de concerte, târguri, activități recreative și numeroase surprize dedicate întregii familii.

Potrivit organizatorilor, programul va include spectacole muzicale live, zone de street food, târguri cu produse și tradiții populare, precum și o gamă variată de activități pentru copii și adulți. De asemenea, în parc vor fi amenajate spații de agrement și distracție, cu jocuri și atracții specifice sărbătorilor în aer liber.

„Hramul Bacăului” este conceput ca un eveniment dedicat comunității, având scopul de a aduce împreună locuitorii orașului și turiștii într-o atmosferă de sărbătoare, în centrul municipiului.

Manifestările se vor desfășura zilnic în Parcul Catedralei, iar accesul publicului va fi liber. Organizatorii îi invită pe băcăuani să participe la cele patru zile de evenimente și să se bucure de atmosfera festivă pregătită cu ocazia sărbătorii orașului.

Hramul Bacăului se va desfășura între 26 și 29 iunie 2026, fiind anunțat drept un eveniment dedicat tuturor generațiilor, cu activități pentru întreaga familie.