Echipă de robotică din Onești, premiată la Campionatul Mondial FIRST Lego League din Mexic

Echipa de robotică ȘTIM DC a Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” din Onești a obținut o performanță remarcabilă la competiția internațională „International Open Mexico 2026 – FIRST Lego League Challenge”, unde a reprezentat România și a câștigat trofeul „Innovation Project Award Finalist”.

Coordonatorul echipei, Gelu Panfil, a subliniat că, deși naționala de fotbal a României nu a reușit să se califice la Campionatul Mondial din Mexic, țara noastră a fost reprezentată cu succes la unul dintre cele mai importante concursuri mondiale dedicate roboticii și tehnologiei pentru tineri.

„Echipa de robotică ȘTIM DC a Colegiului Național Dimitrie Cantemir din Onești a reprezentat cu cinste România la acest eveniment și a câștigat trofeul «Innovation Project Award Finalist»”, a declarat Panfil.

Potrivit acestuia, importanța competiției a fost evidențiată chiar la ceremonia de deschidere de către guvernatorul statului mexican Jalisco, Pablo Lemus Navarro, care a afirmat că „International Open Mexico 2026 – FIRST Lego League Challenge este la fel de important pentru Mexic precum Campionatul Mondial de fotbal”.

Gelu Panfil a mulțumit autorităților și susținătorilor care au contribuit la participarea echipei în competiție. Acesta a evidențiat sprijinul acordat de Consiliul Județean Bacău, Primăria Dofteana și de membrii comunității locale implicați în proiect.

„Mă bucură nespus faptul că există aceeași gândire și la nivelul conducerii politice și administrative a județului Bacău, fără de care participarea echipei noastre nu ar fi fost posibilă”, a afirmat coordonatorul echipei.

Competiția FIRST Lego League Challenge reunește anual echipe de elevi din întreaga lume și este considerată una dintre cele mai prestigioase platforme educaționale dedicate roboticii, inovației și dezvoltării competențelor STEM în rândul tinerilor.