Fotbal: AS Negri, exclusă de la barajul de promovare în Liga 3

Pentru că nu îndeplinește unul din criteriile impuse de FRF, campioana Bacăului nu a fost programată pentru „dubla” cu Hușana Huși, vasluienii promovând astfel la masa verde în eșalonul al treilea

Ceea ce era o probabilitate, a devenit certitudine. Anunțată în mod oficial de Federația Română de Fotbal, miercuri, 17 iunie. Câștigătoarea Ligii 4 din Bacău, AS Negri nu va putea participa la barajul de promovare în eșalonul al treilea pe care ar fi trebuit să-l dispute în compania Hușanei Huși (campioana Vasluiului), în dublă manșă pe 20 și 27 iunie. Motivul acestei decizii?

Neîndeplinirea de către AS Negri a uneia din cerințele FRF și anume certificarea centrului de copii și juniori la nivel bronz (cel mai scăzut prag) în clasificarea fotbalului amator. Neprogramarea campioanei Bacăului dă astfel undă verde Hușanei către promovarea în Liga 3 la masa verde.

De altfel, duelul AS Negri- Hușana Huși nu este singurul baraj care nu se va disputa. La fel se întâmplă cu Progresul Drăgănești (Prahova)- Victoria Adunații Copăceni (Giurgiu) și Victoria Gologanu (Vrancea)- CS Gloria Ivești (Galați).

Având în vedere că Victoria Adunații Copăceni și Victoria Gologanu se află într-o situație similară cu AS Negri, adversarele lor de la baraj, Progresul Drăgănești și CS Gloria Ivești vor avea cale liberă către Liga 3. În altă ordine de idei, tot miercuri, 17 iunie, câștigătoarea fazei județene a Cupei României, Vulturul Măgirești și-a aflat adversarele din faza regională a competiției, ediția 2026-27. Astfel, „vulturii” băcăuani au fost repartizați în Grupa 2, alături de Hușana Huși (Vaslui) și Voința Ion Creangă (Neamț).

Câștigătoarea Grupei 2 (ale cărei meciuri vor avea loc pe 8, 11 și 15 iulie) va disputa finala regională, în deplasare, pe 18 iulie, pe terenul câștigătoarei Grupei 1, care va fi decisă dintre echipele Tonmir Iași, Bradul Putna (Suceava) și Unirea Curtești (Botoșani).

Învingătoarea din finala programată în data de 18 iulie va fi desemnată câștigătoarea Cupei României pe regiune și va avea dreptul de a continua competiția, participând în turul 1 al fazei naționale, ce se va derula pe data de 29 iulie.