Primăria pune la dispoziție locuri de parcare de reședință în zonele Războieni și Nicolae Bălcescu

Locuitorii mai multor imobile din municipiu vor putea depune, începând de joi, 18 iunie, dosare pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință în parcările Războieni 1 și Nicolae Bălcescu 1.

Potrivit anunțului autorităților locale, cererile vor putea fi depuse până pe 26 iunie inclusiv.

Pentru parcarea de reședință Războieni 1 sunt eligibile persoanele care au domiciliul la următoarele adrese: strada Războieni nr. 6, strada Războieni nr. 7 (scările A, B, C, D, E și F), strada Nicolae Titulescu nr. 1, strada Nicolae Titulescu nr. 3 (scara A) și strada Nicolae Bălcescu nr. 1 (scara C).

În ceea ce privește parcarea Nicolae Bălcescu 1, pot depune dosare locuitorii de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 12 (scările A–H), strada Iernii nr. 7, strada Mihai Viteazul nr. 2 și strada Mihai Viteazul nr. 4 (scările A și B).

Cererile de atribuire a locurilor de parcare, însoțite de documentele necesare, vor fi depuse la Centrul de Informare pentru Cetățeni, situat pe strada Nicolae Titulescu nr. 3. Programul de lucru este de luni până joi, între orele 07:45 și 16:00, respectiv vineri între orele 07:45 și 14:45.

Reprezentanții administrației locale precizează că regulamentul, condițiile de eligibilitate și lista documentelor necesare pot fi consultate pe site-ul instituției.