Suntem aici: descoperiţi-ne, promovaţi-ne! Vorbe frumoase şi promisiuni de Ziua Internaţională a Romilor

Ziua internaţională a romilor este sărbătorită anual de comunitatea internaţională, la 8 aprilie, în cinstea recunoaşterii culturii, istoriei şi drepturilor milioanelor de romi din toată lumea, dar şi pentru a atrage atenţia asupra provocărilor de discriminare cu care încă se confruntă comunităţile de romi din Europa şi de pretutindeni.

Ca în fiecare an, şi în Bacău, Asociaţia Europeană a Romilor pentru Progres şi Promovare Interculturală a organizat, sâmbătă, 8 aprilie, ora 11.00, la Centrul de Cultură „George Apostu” o impresionantă manifestare, la care au participat personalităţi şi membri ai etniei rome (profesori, avocaţi, muzicieni, politicieni), invitaţi fiind reprezentanţi ai administraţiei locale şi judeţene, parlamentari, membri ai celorlalte etnii (germane, italiene etc.), prieteni români. Gazdă şi moderator a fost Doru Tănase, preşedinte al Asociaţiei Europeane a Romilor pentru Progres şi Promovare Interculturală Bacău, care a prezentat invitaţii, le-a mulţumit şi a adresat felicitări tuturor romilor din judeţul Bacău, cu ocazia acestei importante zile.

Peste cinci secole de istorie şi viaţă împreună

După intonarea Imnului Romilor, despre semnificaţia Zilei Internaţionale a Romilor a vorbit prof. Roxana Elena Tănase: „Iniţiativa privind marcarea Zilei Internaţionale a Romilor a apărut în 1971, cu prilejul primului Congres internaţional al romilor de pretutindeni, care a avut loc la Londra. În statele din Europa de Est, inclusiv România, data de 8 aprilie a fost marcată începând cu anul 1990. Tot în 1971, au fost adoptate simbolurile etniei rome: roata cu spiţe „chakra”, Imnul internaţional al romilor „Gelem, gelem”, şi steagul internaţional al romilor. În România, la data de 8 aprilie se marchează „Sărbătoarea etniei romilor din România”, în urma adoptării de către Parlamentul României a Legii nr. 66 din 22 martie 2006. Prezenţa etniei rome în acest spaţiu este remarcată şi remarcantă de-a lungul istoriei, atât economic, social, dar mai ales cultural şi este momentul să felicităm întreaga comunitate: „But Bersh Angle Romale!

Despre istoria şi cultura romilor din aceste teritorii a vorbit dr. Alin Popa, care a precizat că romii sunt cea mai mare etnie din Bacău, având o istorie care se întinde pe şase secole, trăind alături şi împreună cu populaţia locală, fiind robi, nu scalvi, lucrători pe moşiile domneşti, mănăstireşti şi, cei mai mulţi, pe moşiile boiereşti. De aici inegalităţile şi discriminările care mai persistă şi astăzi, cu toate eforturile guvernelor şi instituţiilor statului pentru integrare, educaţie şi promovare a valorilor şi valenţelor lor economice şi culturale”, a mai precizat Alin Popa.

Noi suntem aici. Descoperiţi-ne, promovaţi-ne!

Au mai răspuns invitaţiei organizatorilor viceprimarul Liviu Miroşeanu, care a apreciat activitatea etniei rome, colaborarea bună între administraţia locală şi organizaţiile reprezentative ale romilor, cât şi problemele aflate încă pe agenda de lucru ale celor două instituţii, care, cu siguranţă, îşi vor găsi rezolvarea în perioada următoare. Pe aceleaşi coordonate s-a situat şi intervenţia subprefectului Gabriel Lupu, din care am reţinut preocuparea Prefecturii pentru ca etnia romă să beneficieze de toate drepturile conferite de lege şi a apreciat că mai este mult de de lucru împreună pentru integrarea profesională, a educaţiei şi învăţământului, eliminarea discriminărilor, care încă se mai manifestă.

Singurul parlamentar care a participat la sărbătoarea romilor a fost senatorul Cristina Breahnă Pravăţ, a cărei intervenţie a fost aplaudată de cei prezenţi. „Cunosc foarte bine viaţa, activitatea şi cultura romilor, eu am trăit mulţi ani în apropierea multor familii de romi, am avut şi am prieteni şi acum în localitatea în care m-am născut. Sunt fericită când aud de reuşitele şi succesele unor copii şi tineri din această etnie, în muzică, în şcoli şi chiar în universităţi. Aveţi rezultate, însă, în opinia mea nu le promovaţi suficient, aveţi deschidere în mass-media, în instituţiile statului şi organizaţiile de profil. Haideţi, să lucrăm împreună! Vă felicit şi vă doresc succes în tot ceea ce faceţi”, a spus pe scurt parlamentarul băcăuan. Doru Tănase, preşedintele AERPPI, a replicat amabil: „Noi suntem aici, doamnă senator. Descoperiţi-ne, promovaţi-ne!”

Nu putem, în încheiere să nu consemnăm şi intervenţia unui lider important al romilor: Vasile Ion-Gringo, care a făcut un apel la unitate şi o mai bună colaborare, astfel ca întregul potenţial al etniei să fie canalizat spre binele romilor şi în special al tinerilor.

Doru Tănase, în numele organizaţiei pe care o conduce, a acordat mai multe Diplome de Excelenţă unor membri marcanţi ai etniei, pentru contribuţia la afirmarea şi promovarea obiceiurilor, tradiţiilor şi valorilor etniei rome din Bacău.

Muzica uneşte inimile şi sufletele

În încheierea acestei frumoase sărbători, cu o emoţionantă prezentare a ceea ce are mai valoros etnia romă, acolo de unde s-a ridicat şi s-a afirmat o impresionantă pleiadă de talente – Muzica, Doru Tănase a invitat în scenă taraful asociaţiei, care i-a avut ca solişti pe Leonard Tănase, la vioară, elev de mare talent, pe pianistul Darius Lungu, un alt copil de mare viitor şi, aşteptat cu emoţie şi interes, a susţinut un recital sasofonistul Florin Tărâţă, invitat de onoare, aplaudat în picioare de întreaga asistenţă.

Muzica depăşeşte toate barierele, uneşte inimile şi sufletele, cheamă la iubire şi respect.

La mulţi ani, prieteni!

.