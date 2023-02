Interviu cu Mariana COJOCARU, astrolog, doctor în medicină

– Ce valoare are pentru dumneavoastră cuvântul pe care-l investiți în discursul profesional, în activitatea de cercetare?

– ,,Cuvântul” are valoare biblică pentru mine, atât în discursul profesional, cât și în activitățile mele cotidiene; inclusiv în introspecție, cercetare, creație ș.a. ,,La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, Cuvântul era Dumnezeu”. Încerc să găsesc cuvântul cel mai potrivit, ,,Cuvânt-Cheie” îi spun eu, pentru a descrie cât mai bine un om, o situație, un eveniment. Din păcate, acest lucru este o zbatere, un proces destul de complex și de dificil. De ce? Pentru că o imagine este cât o mie de cuvinte… Iar reciproca este provocarea mea ca specialist. De bună seamă, de când cu Turnul Babel și ,,încurcarea graiurilor”, de multe ori un singur cuvânt nu poate exprima complexitatea de stări a Universului Uman. Atunci, folosesc metafora (pentru că Astrologia este o Artă a Comunicării), sinonimia, cuvinte din alte limbi, mitologia ș.a. Așa cum spunea Marin Sorescu în ,,Trebuiau să poarte un nume”… ,,Un singur nume… Li s-a spus Eminescu”… Prin urmare, pentru mine Cuvântul este ,,fărâmă de dumnezeire”. Poate pentru că ne poziționăm ca țară la răspântie de drumuri și culturi diferite, balcanice…

În limba română cuvântul ,,Destin” este echivalent cu ,,Soartă”; se pune egal între cele două cuvinte. Vorbitorii de limbă engleză spun ,,Destiny” și ,,Faith”. O perioadă lungă, am stat să analizez cele două cuvinte în engleză, ca să pot găsi o definiție simplă în limba română, pentru Destin (Destinul= ,,Cum îți așterni, așa dormi”) și Soartă (Soarta= ,,Ce ți-e scris în frunte ți-e pus”). Sunt două lucruri complet diferite, dar oamenii nu au timp să observe!!! Sunt ani de Soartă și ani de Destin în viața unui om; complet diferiți…

Cine vă este lipit de suflet: Fiul Risipitor sau Fratele său?

Vă răspund direct, chiar dacă veți fi poate surprins: nici Fiul Risipitor și nici Fratele Său. Și eu am rămas uimită de întrebare!… Chiar vreau să vă felicit pentru întrebări, pentru că dau interviuri de mulți ani, iar Moldova nu se dezice atunci când este vorba de provocări culturale, chiar și la nivel de presă. Ca să revin, întrebarea este foarte bună și am realizat că nu mă vizează pe mine. Nu spun acest lucru ca să epatez sau pentru că nu rezonez cu principiile existentale primare: Yin și Yang, Bine și Rău etc.

Poate pentru că ,,Fiul” este de gen masculin… Poate pentru că în viața aceasta a trebuit de multe ori să mă poziționez pe linia aceea subțire dintre Yin si Yang, să fiu o ,,Păzitoare a Pragului”, cum spunea Rudolf Steiner, ca să pot media conflictele dintre cei doi și să-i pot ajuta să se cunoasca mai bine, pentru o evoluție bună și corectă prin labirintul existențial. Evident, folosind ca instrumernt de lucru Astrograma Complexă Karmica a fiecărui Om descălecat pe GEEA.

Cu siguranţă, în Universul Meu Profesional reperele și coordonatele sunt altele și chiar am încercat să fac Pace între Luna Albă și Lilith (Luna Neagră), iar Pacea să fie în armonie și echilibru cu Venus. Folosesc variante feminine astro-planetare, ca să pot să vă explic cum sunt ca om, ca specialist. Bineînțeles, din toate și pentru toate ,,în gând purtate” am avut de înţeles și de aplicat ceva. Vă dați seama ce-ar fi să-mi lipesc de suflet mii de cazuri sau, în varianta acestei întrebări, zeci de cazuri în care identific un ,,Fiu Risipitor”, un ,,Frate de Fiu Risipitor”, un Oedip, o Electra, un Don Juan sau Un Don Quijote? Un Zeus sau o Persephona?! Bineînțeles că din toate am avut de înțeles ceva (inclusiv ca Eu, personal, să nu fac acele greşeli) și de aplicat ceva… Pentru că lecțiile, pildele, legendele și poveţele de pe meleagurile noastre, de acasă, mi-au fost de folos. Și m-au șlefuit în timp!…

Stați uneori de vorbă cu Dumnezeu?

Tot timpul! Cred că tot timpul… Pentru că am deschis acel canal astral de comunicare. Poate în adolescență nu știam exact ce înseamnă, dar, după ce am ajuns la Efes, unde istoricii creștini consideră că a fost în exil Fecioara Maria (Mormântul Ei) cu Iisus, am realizat ,,pe viu” acest lucru. Când am intrat în acel lăcaș, am simțit că aud toate rugăciunile Pământului și că mă durea carnea pe mine. Am izbucnit în plâns și am ieșit repede. Mă și gândeam, ca o simplă și umilă muritoare, cum de am avut privilegiul să ajung acolo, cum de auzeam atâtea rugăciuni în durere și de ce simțeam, percepeam, trăiam TOT. Mă gândeam la Fecioara Maria, la Pruncul Sfânt: cum or fi dus și cum duc atâta durere, dacă eu nu am rezistat mai mult de un minut, un minut și… Mi-am și explicat apoi, că Acolo SUS, nu mai este durere, nimeni nu mai percepe durerea.

În altă ordine de idei: ,,Dumnezeu este în tot și în toate”. De aceea, ca specialist, sunt tot timpul atentă să nu greșesc, să nu jignesc… De multe ori, oamenii îmi spun că sunt atât de bună, de blândă și că vorba mea e ,,balsam pentru sufletele lor”. Câteodată, când vorbesc cu Dumnezeu, îl întreb dacă nu cumva oamenii mă consideră naivă sau ,,proastă de bună”!?! Evident, sigur nu sunt așa! Dacă cineva mă supară, poate nu reacționez imediat. Dar, în timp devin vulcan, devin Tzunami Uranian și ,,rad” tot. Nu îmi place să fiu folosită, nu îmi place să nu fiu recunoscută pentru munca și noptile nedormite de studiu, de performanță, când alții se mută de pe un scaun pe altul și întind mâna la… Statul degeaba…. Nu suport agresivitatea în nicio formă, de niciun fel: nici mentală, nici verbală, nici fizică, nici dominator-belicoasă, ca apanaj al mediocrității și lașității fricoase sau frivole sau chiar a lenei. Sunt persoane care escrochează în numele meu, se folosesc de numele meu. Oamenii mă pot găsi pe pagina mea profesională, FB: Astrolog Mariana; am un singur număr de telefon, 0770770101, şi Instagram: b314NKY”. Un lucru e cert: nimeni, niciodată nu trebuie să se pună cu mine. Accept orice provocare inteligentă, cu recompensă pe măsură!!!

– Raiul și Iadul sunt utopii sau variantele doldora de real ale viitorului dumneavoastră habitat?

– Raiul e Rai, iar Iadul este al celora care NU ,,sunt ferice, precum cei săraci cu duhul”. Nu cred că am variante sau imagini doldora, ba aş spune că am certitudini. Cuvântului certitudini nu i-aș pune nici ghilimele, așa îmi este de clar și de limpede totul. Vă dau două exemple, ca să mă puteți înțelege. Primul este legat de MAMA Mea (Maria Blanaru), o persoană foarte respectată în oraşul Buhuși, pentru ceea ce a fost și pentru binele făcut multor oameni. Imediat după dispariția ei, am avut un vis, aproape aievea, în care s-a deschis ușa Raiului (era o lumină argintie, curată, aproape orbitoare), iar mama era pe holurile unui spital paradisiac; alerga să vindece pe cineva. Evident, într-un halat alb imaculat. Era agitație, deoarece mai erau câțiva specialiști… Iar Mama strălucea, era în elementul ei de fericire, împlinire, beautitudine! Eram fericită că am văzut-o și m-am trezit cu o stare de bine.

Al doilea exemplu este foarte recent și este legat de Cherryca, una dintre fetițele Yorkshire care nu mai trăieşte. Un Inger de fetiţă, căreia i s-a făcut dor de mine și m-a ,,vizitat” la ultimul Solstițiu de Vară. În vis, se făcea că doi îngeri i-au deschis Uşa Raiului și mi-a sărit direct în brațe, ca s-o pup între urechiușe, cum îi plăcea ei.

– Când ați trădat, uneori, ce-ați simțit: satisfacție, ură, eliberare, regrete?

– ,,Urăsc trădarea și-i urăsc și pe trădători”. Nu trădez din principiu, pentru că am realizat în timp faptul că omul care trădează, se trădează, de fapt, pe EL.

Dac-ați putea cârpi esențial ceva din zămislirea Facerii, ce ar viza acest petic?

– ,,A zămisli” înseamnă pentru mine a crea prin gând. În Atlantida (vezi imagini Temple; Egiptul Antic), oamenii zămisleau copiii în sferă de lumină, din iubire pură, numai la nivelul celui de-al treilea ochi. Cred că Dumnezeu a creat o lume perfectă și Omul după Chipul și Asemănarea Sa. În anii de d.H., lumea s-a împărțit în două: Spirite Superioare și Spirite Inferioare. Acum, decalajul devine din ce în ce mai acut, accelerat.

Versul, fraza care v-au tulburat cel mai mult?…

,,Ei au doar stele cu noroc/ Și prigoniiri de soarte/ Noi nu avem nici timp, nici loc/ Și nu cunoaștem moarte”… Sunt versuri care m-au tulburat în copilarie și tinerețe. Le asociez cu Astroloogia Karmică, pentru că m-au ajutat și pot ajuta orice om, la consiliere, să înțeleagă care sunt stelele lui cu noroc pe Harta Natală, cele care luminează calea corectă. Astrograma complexă personală îl poate ajuta să înțelegă ce Misiune Karmică i-a fost desemnată la naștere, ca să evite blocajele, cumpenele și să rateze îndeplinirea. Să înțeleagă cum să găsească apoi Calea spre Lumină și, de ce nu, spre Rai. Să evolueze corect, ca să intre în alaiul Spiritelor Superioare. Din experienţă, vă spun că oamenii sunt ignoranți și nu e bine. Se pot interesa din timp de ,,Stelele cu noroc” înscrise pe astrogramele copiilor, ca să nu facă alegeri greșite pentru şcoală/ carieră/ iubire; de dilemele/ compatibilitatea dintre doi soți/ iubiți/ rude, ca să nu sufere și copii; de relația mamă-copil etc.