CSM Bacău își reia astăzi pregătirile fără Hanțaru, Broască și Brăescu, toți trei convocați la lotul național de tineret Nu întotdeauna graba strică treaba. Dimpotrivă. Dacă vrei să ajungi și mai ales să faci față în Liga Zimbrilor, atunci e bine să o iei devreme din loc. În cazul handbaliștilor de la CSM Bacău, „devreme” înseamnă 8 ianuarie. Chiar dacă returul Diviziei A va începe de-abia pe data de 4 martie, „csmeii” se vor reuni azi, de la ora 11.30, la Sala Sporturilor. Și, laolaltă cu prima echipă a clubului, vor suna goarna și grupele de juniori 1, 2 și 3. Vor fi și absenți. Toți, justificați. Astfel, Hanțaru, Broască și Brăescu se află până pe 21 ianuarie la Baia Mare, în cantonament cu lotul național de Tineret. Iar alți șase „csmeișori” participă timp de o săptămână (7-14 ianuarie) la stagiul de pregătire centralizată „Talent Handbal” de la Izvorani pentru definitivarea loturilor reprezentative de juniori și cadeți. Juniorii de la CSM Bacău convocați la acest stagiu sunt în număr de patru (Andrei Copos, Ștefan Gherasim, Eduard Iordachi și Andrei Totoi), în timp ce la cadeți semnează condica tricoloră doi handbaliști de la CSM (Tiberius Toboșaru și Darius Bran) și unul de la CSȘ Bacău: Rareș Uricaru. „Am decis să începem pregătirile încă de pe 8 ianuarie pentru a prinde un număr cât mai mare de meciuri de verificare contra echipelor din Liga Zimbrilor, competiție care se reia pe 1 februarie”, a explicat antrenorul CSM Bacău, Gabriel Armanu. „Inițial, stabilisem să ne reluăm antrenamentele pe 15 ianuarie. Din acest motiv, a și căzut un prim test cu Odorheiul, pe 12 ianuarie”, a precizat Armanu. Primele două amicale ale iernii pentru CSM Bacău vor avea loc contra Vasluiului. Pe 21 în deplasare și pe 23 acasă. Pe 25 și 26 ianuarie, „csmeii” vor merge la Timișoara, pentru un „triunghiular” alături de gazdele de la Poli și o echipă din Belgrad. Iar în februarie, urmează alte întâlniri cu formații prim-divizionare: Poli Iași, CSU Suceava și, posibil, Dunărea Călărași. „Până la primul meci din campionat, contra ultimei clasate, CSM Botoșani, intenționăm să ne măsurăm forțele în amicale doar cu grupări din primul eșalon”, a punctat antrenorul liderei din Seria A a ligii secunde, Gabi Armanu. 0 SHARES Share Tweet

