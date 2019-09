Sunteți în administrație de 14 ani, dar în calitate de consilier județean v-ați ocupat mai mult de problemele județului, așa cum era firesc. Acum v-ați înscris oficial în cursa pentru desemnarea candidatului PNL la funcția de primar al municipiului Bacău. E adevărat?

Da, e adevărat, foarte corect! E o cursă care a început încă de anul trecut, pe 15 noiembrie și am să vă spun și de ce am intrat în această cursă. Motivul este starea jalnică a municipiului Bacău și foarte multele semnale venite din rândul populației orașului, care m-au încurajat pentru că arătau că oamenii apreziază felul în care eu privesc administrația. Vreau să punctez câteva lucruri pe care toată lumea le știe, dar vreau să fie foarte clare. Practic, cetățenii plătesc taxe și impozite pe care le administrează primăria și așteaptă de la primărie școli funcționale, spitale, curățenie, spații verzi, străzi bune și piste pentru bicicliști. Or, ce se întâmplă la noi? Avem două Românii: orașe în care cetățenii sunt satisfăcuți, majoritatea sunt foarte mulțumiți de felul în care decurg lucrurile în sensul că au infrastructură rutieră, servicii de calitate în spitale și școli, spații verzi, șomaj care tinde spre zero și aici mă refer la Cluj, Oradea, Alba Iulia, Brașov, Arad, iar de cealaltă parte orașe în care majoritatea cetățenilor sunt foarte nemulțumiți de felul în care sunt administrați banii lor de către cei plătiți tot din banii lor.

Bacăul face parte dintre acestea?

Chiar la Bacău mă refer. Din păcate, municipiul Bacău face parte din a doua categorie. De ce ce întâmplă lucrul acesta? Și unii, și alții plătesc cam aceleași taxe și impozite, poate cu mici diferențe. Amprenta și-o pune administrația locală și în principal primarul. Deși sunt aceleași taxe, în anumite orașe lucrurile arată într-un fel, iar în altele, cum e Bacăul, arată în altfel, adică mult mai rău. De ce? În primul rând diferă modul în care sunt cheltuiți acești bani, prioritățile pe care și le stabilește fiecare administrație.

Prioritățile prezentate de primari în campanie întotdeauna sună bine, altfel nu ar câștiga alegerile.

Așa este, dar vorbim despre acțiunile care urmează promisiunilor. Aici apar diferențe mari, date de competență și determinare. Sunt primari care înțeleg că din bugetul pe care îl au la dispoziție o prioritate trebuie să fie multiplicarea acestor fonduri. Nu e un secret că acolo unde sunt administrații de succes banii din bugetul local au fost folosiți pentru cofinanțări și, practic, multiplicați măcar de zece ori.

Am înțeles. Acum, să revenim la Bacău și la aspecte mai concrete.

M-am referit la aceste chestiuni de ordin general pentru că marile probleme cu care se confruntă băcăuanii țin exact de aceste lucruri, de acest buget local care a fost căpușat. Un exemplu ar fi Societatea de Servicii Publice. Nu trebuie să inventăm apa caldă. Administrațiile de succes au cheltuit eficient foarte mulți bani europeni, iar banii din bugetul local i-au folosit pentru cofinanțări, ceea ce nu se întâmplă în Bacău. Dacă Clujul, Oradea și celelalte orașe au accesat o sută, două sute, cinci sute de milioane de euro, noi nu doar că nu am accesat, dar trebuie să returnăm milioane de euro din cauza incompetenței administrației. Mă refer la proiectul Insulei de Agrement, pentru care returnăm câteva milioane de euro. Situație care pune în pericol finalizarea investiției și produce o gaură în buget.

Sunt semne că investiția va fi finalizată.

Să sperăm, dar aceasta nu e singura bilă neagră. O problemă mult mai gravă o reprezintă avariile repetate la sistemul de alimentare cu apă. Anul trecut au fost patru-cinci, iar anul acesta am avut o nouă avarie. După criza de două săptămâni din vara anului 2018 i-am solicitat directorului general al CRAB un raport în care să fie clar specificate cauzele și măsurile care vor fi luate pentru a preveni apariția de noi defecțiuni. A trecut mai bine de un an, raportul nu a apărut, dar a mai apărut o criză.

Autoritățile spun că de vină e vechimea foarte mare a conductelor.

Mi-ați ridicat mingea la fileu. E corect, de vină e vechimea rețelelor, dar eu vă pun o întrebare: despre exploatare de ce nu spune nimeni nimic? Când ai conducte mai vechi și instalații care urmează a fi înlocuite trebuie să ai specialiști care să asigure o exploatare de așa manieră pentru ca aceste avarii să fie preîntâmpinate. Oare nu sunt vârfuri de presiune? Domnul primar a zis că e vorba despre niște sabotaje și va face plângere penală. A lansat acuzația aceasta anul trecut. Nu am mai auzit nimic! Nici de plângerea penală, nici de sabotaje. S-a înșelat sau a renunțat? Sunt foarte multe lucruri neclare. Pe programul ISPA a fost înlocuit segmentul de conductă de la Valea Uzului până la Stejaru. A rămas de înlocuit porțiunea dintre Stejaru și Bacău. Din informațiile mele, vechea administrație a lăsat un proiect care urma să fie derulat pe fonduri europene, în valoare de 18 milioane de euro. A fost abandonat, nu era bun, s-a început altul? Practic, nu s-a făcut nimic, nici informații nu am primit. Iată încă un exemplu că o administrație eficientă și determinată să rezolve problemele oamenilor s-ar putea implica și diminua aceste necazuri dintre care unele apar, să spunem, din motive obiective. Noi trăim cu spaima că la fiecare două-trei luni se mai produce o avarie.

„Toți ne dorim un oraș verde”

Dacă veți ajunge primar, ce veți face? Cum veți rezolva problema?

Lucrurile trebuie demarate cât mai urgent. În primul moment trebuie identificată zona în care am putea să accesăm fonduri europene pentru că investiția e foarte mare și vom analiza dacă se poate folosi ceva din documentația existentă. Nu știm nimic pentru că nu ne-a informat nimeni. Asta va fi prioritatea: înlocuirea în întregime a vechilor conducte, apoi e foarte important ca la CRAB să fie aduși cei mai buni specialiști care să stăpânească situația. Cred că nu ar fi o problemă pentru că salariile sunt foarte motivante. Din câte știu, cheltuielile de personal reprezintă 70 la sută din bugetul companiei. Dacă s-ar pune accent într-adevăr pe competență, și nu pe clientela de partid, sinecuri și cumetrii, și-ar găsi loc oameni pregătiți, buni profesioniști, care ar ajuta – chiar și în condițiile actuale – la o funcționare mai bună a sistemului de alimentare cu apă. O altă mare problemă a Bacăului are legătură directă cu sănătatea cetățenilor. Mă refer la existența spațiilor verzi. În condițiile în care sursele de poluare cresc exponențial, mă refer la numărul mașinilor, suprafața spațiilor verzi scade, în loc să crească și ea. Vedem, din păcate, din ce în ce mai des arbori sănătoși doborâți și suprafețe întregi de spații verzi care primesc altă destinație. Chiar în primăvara acestui an am fugărit, pe cine credeți, pe angajații spațiilor verzi care tăiau arbori lângă Teatrul de Vară! Au susținut că o făceau la cererea unor cetățeni. Erau copaci foarte sănătoși, care asigurau umbră și aer curat. Spațiile verzi se află în mare suferință și nu sunt perspective, cel puțin în actuala administrație, de a se stopa devastarea lor. Luna trecută, chiar în fața Spitalului Județean au fost tăiați cinci arbori. Nu mi-a dat nimeni niciun răspuns. Nu știu dacă Garda de Mediu și Agenția de Protecția Mediului mai există, mai funcționează, mai dau sancțiuni? Lucrurile sunt absolut alarmante! Am fost luna trecută în Basarabia și nu am văzut o cioată de copac. Ar trebui să meargă și primarii noștri să vadă cum arată Soroca, Chișinău, Orhei. Acolo, toate trotuarele sunt însoțite de arbori importanți, e liniște, umbră, aer curat… Nu am văzut niciun bâlci, în niciun parc. Ne-am obișnuit ca în Parcul Cancicov să facem bâlciuri: mult zgomot, multe dughene așezate pe gazon, mult fum, dar liniștea oamenilor care vin în parc unde este? Era o zonă cu sălcii pletoase, frumoasă, în care mergeau copiii, însă a fost defrișată și s-a construit un restaurant care produce extraordinar de mult zgomot, deși noi, cei din PNL, ne-am opus.

Dumneavoastră aveți vreun plan legat de starea spațiilor verzi?

Trebuie conservate cele care sunt, în niciun caz nu vom înlocui gazonul cu mochetă, și imediat trebuie să trecem la plantări. Cred că în primii doi ani în Bacău se pot planta cel puțin 5.000-6.000 de arbori.

Unde anume?

Există multe zone aride. Știți că pe strada Nicolae Bălcescu, strada principală, sunt două trotuare foarte generoase care erau însoțite de șiruri de tei, iar vara, când era cald, făceau umbră și te puteai plimba. I-au hăcuit încet-încet, iar pe ultimii i-au tăiat noaptea, ca hoții. Dimineață nu mai erau. Pe majoritatea străzilor din Bacău sunt zone care fie au fost verzi și nu mai sunt, fie ar trebui să fie verzi. Pe toate aceste spații vor fi plantați arbori. Băcăuanii își doresc foarte mult un oraș verde.

R: Dacă tot vorbim despre sănătatea băcăuanilor, ce veți face în legătură cu halda de fosfogips?

Halda de fosfogips trebuie neapărat ecologizată, așa cum cer normele europene. Eu cred că viitorul guvern va fi mai sensibil la această problemă. Sper că va fi un guvern PNL și că împreună vom găsi soluții la această problemă. De asemenea, voi cere sprijinul colegilor din București pentru a urgenta înfăptuirea holdingului spitalicesc, care înseamnă înglobarea Spitalului Municipal, o investiție importantă care stă nefolosită, în Spitalul Județean, pe principiul complementarității, așa cum am votat, astfel încât secțiile care funcționează în condiții improprii să le mutăm în Spitalul Municipal, iar secțiile care au fost reabilitate și în care s-au investit bani să rămână acolo unde sunt și, împreună, să ofere într-adevăr servicii de calitate tuturor pacienților. Știu că lucrul acesta ține și de primărie, și de factorii decidenți de la județ și Guvern. S-a promis, au trecut doi-trei ani și nici autoritățile nu au mai făcut nimic, nici Ministerul Sănătății nu a mai înaintat. Eu am crezut în acest proiect și l-am votat cu toată inima dar, din păcate, lucrurile au stagnat. Nu știm unde s-a blocat.

Băcăuanii merită o echipă de Liga I

Mai există un subiect care vă doare: stadionul!

Da, stadionul municipal! Băcăuanii sunt foarte nemulțumiți de starea în care a ajuns. M-a îngrijorat ce am citit în presa locală, și anume că executivul, în ședința din decembrie 2018, a prezentat un raport realizat de o firmă din Iași potrivit căruia cea mai bună soluție ar fi demolarea și relocarea stadionului. Actuala administrație, pe lângă faptul că nu a făcut nimic, vrea să demoleze stadionul existent pe motivul că ar fi degradat, ceea ce mi se pare extrem de grav. Și mi se mai pare grav ceva: să prezentăm cetățenilor anumite proiecte, să le facem anumite promisiuni și când ajungem în funcție să le uităm. L-aș cita pe actualul primar și o fac cu bună-credință. Iată ce spunea: „În ceea ce privește modernizarea bazelor sportive existente, îmi propun să demarez un plan de reabilitare a stadionului municipal Bacău. Nu trebuie să uităm că arena sportivă nu e doar pentru fotbal, ci și pentru atletism, atât pentru cel de performanță cât și pentru oamenii simpli, ce veneau să alerge. Să nu uităm că școala atletismului este întâlnită în pregătirea tuturor disciplinelor sportive.”

Credeți că veți putea salva acest obiectiv?

Eu voi cere o expertizare a stadionului și vom aloca fonduri cu prioritate pentru reabilitare. Sunt convins că acest stadion poate fi reabilitat! Putem să smulgem boscheții din tribune și să lăsăm copacii din parcuri. Este la îndemâna administrației și este mult mai rentabil să-l reabilităm decât să-l demolăm și să facem altul. Mai mult decât atât, după conferința de presă pe care am făcut-o în fața stadionului am avut un feedback foarte bun. Peste 90 la sută din cetățenii care m-au contactat telefonic și pe facebook și-au manifestat susținerea pentru reabilitarea stadionului, iar eu am și spus că în cazul în care voi fi primar, în cel mult un an și jumătate, stadionul îți va recapăta strălucirea de altădată. Să nu uităm că în perioada 2000-2004 aici aveau loc întâlniri de cupe europene. Mi-e dor de competițiile acelea și le este dor tuturor băcăuanilor. Îl vom reabilita și vom pune umărul la formarea unei echipe competitive. Și băcăunii au dreptul să aibă o echipă de Liga I. Este greu, dar nu imposibil. Mai e problemă care mă roade, cea legată de responsabilitate. Oamenii din administrație trebuie să fie determinați, competenți și responsabili. Cum vi se pare ca un om care este plătit cu 13.000 de lei pe lună să fie scutit de sarcini de serviciu? Vorbesc despre viceprimari. Li s-au luat sarcinile, ei recunosc că șomează și mi se pare iresponsabil ca noi să plătim oameni care șomează. Sigur, e și o lipsă de moralitate din partea lor, ar trebui să-și dea demisia, dar în primul rând este iresponsabilitatea primarului care ia sarcinile unor oameni plătiți cu sume foarte mari. Câte firme private și-ar permite să plătească astfel de salarii? Și aceasta e una dintre cauzele eșecului actualei administrații. Resursa umană este foarte prost folosită.

Despre războaiele din primărie ce părere aveți?

Nu sunt sănătoase. Eu am fost la multe ședințe, s-au lansat acuzații grave, sigur, e rolul justiției să vadă câte au corespondent în realitate, dar întreținerea unei asemenea atmosfere dăunează grav bunului mers al primăriei. Eu mi-aș forma echipe de oameni competenți, care să știe exact ce au de făcut și să facă treaba bine. Între altele, mă gândesc la un compartiment pe fonduri europene.

Veți da afară angajați din actuala echipă?

Nu, nu neapărat. Voi face evaluări, dar nu plec la drum cu gândul ăsta. Eu sunt convins că sunt foarte mulți oameni care își fac datoria, care au experiență și de care primăria are nevoie. E important să le dai să facă ce știu ei mai bine. Acum, unii vor să facă ceva, dar se tem să-și riște locul de muncă. Se spune că bunele intenții sunt întotdeauna pedepsite. Probabil că există în primărie oameni competenți care nu sunt promovați. Managementul resurselor umane e unul dintre cele mai importante sectoare.

Ce nemulțumiri mai au cetățenii cu care vă întâlniți?

Mulți se plâng că infrastructura rutieră a Bacăului lasă de dorit și că s-au reabilitat prea puține străzi. Eu voi face o prioritizare a investițiilor pe acest domeniu și voi trece la reabilitarea lor în funcție de stare. Vom începe cu cele mai degradate, apoi vom trece la cele pe care se mai poate circula.

De ce credeți că veți reuși să faceți mai mult decât alți politicieni?

Îmi amintesc de spusele lui Dan Bittman, și anume că succesul unui om politic, în afară de competență și determinare, depinde și de altruism. De a simți că vrei să faci ceva pentru cei din jurul tău. Din păcate, în politică sunt puțini oameni mânați de acest sentiment. Pe lângă competență, determinare și pragmatism, cred că am și altruismul de a vrea să fac multe lucruri bune pentru comunitatea băcăuană, și nu pentru anumite grupuri de interese.