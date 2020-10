”Egalitate, fraternitate. Dreptate socială pentru toți…. ” Așa s-a implementat comunismul pe valul simpatiei populare. Tancurile nu l-ar fi putut impune dacă la nivel global, clasa muncitoare a țărilor care contau, Franța, Germania, Italia, Rusia, China, etc., dar și România, nu ar fi privit cu simpatie INTERNAȚIONALA COMUNISTĂ care propunea binele general printr-o democrație comunistă. A urmat, delațiunea, învrăjbirea populației, încălcarea legii, arestări nelegale și crime comise în numele binelui general. În numele acestui bine general ni se încalcă astăzi drepturile constituționale. În numele aceluiași bine general, delațiunea a devenit o obligație cetățenească. Refuzul, poate fi sancționat în anumite cazuri penal. Limitarea drepturilor cetățenești a devenit o obișnuință a puterii politice și doar intervențiile firave și blamate ale Curții Constituționale mai mențin un timid echilibru și aparența unei democrații ștrangulate, pas cu pas.

Aflăm acum că Poliţia Capitalei a pus la dispoziţia bucureştenilor şi un număr de WhatsApp, unde turnătorii de ocazie pot trimite fotografii sau imagini video, privind încălcarea normelor referitoare la purtarea măștii. De la operaţionalizarea acestei linii telefonice, cetăţenii şi-au arătat disponibilitatea de a-și turna… evident cu bune intenții, așa cum se întâmpla și în anii 1945, concetățenii. În urma acestor telefoane, Poliția a construit; ”… o hartă a punctelor fierbinţi, a zonelor unde se încalcă cel mai des regulile de protecţie, zone care vor face obiectul unor verificări amănunţite”, se arata într-un comunicat al acestei instituții săptămâna trecută.

Polițiști în civil urmăresc dușmanii poporului care refuza masca. În ciuda oricărei rațiuni medicale ori juridice, portul măștii în spațiu public a fost impus tot prin hotărâre a autorităților locale deși rezultatul acestei obligații este nociv pentru sănătatea purtătorului. Dacă aveți curiozitatea să verificați informațiile privind diferența dintre nivelul dioxidului de carbon inspirat din mediu, fără mască (0,04%) și cel expirat care este de 100 de ori mai mare (4%) și care dacă îl expirăm în mască, la următoarea inspirație devine deja un factor toxic. În exces, concentrația de dioxid de carbon din sange este numit hipercapnie sau hypercarbia.

Simptomele de toxicitate dioxid de carbon includ hipertensiunea arteriala, dureri de cap și mușchi. La un nivel mai ridicat, ai putea experimenta panica, bătăi neregulate ale inimii, halucinații, vomitat și potențial, inconștiență sau chiar moartea.

” Masca se poarta de catre profesionisti … si numai urmand strict bunele practici profesionale, altfel devine un adevarat pericol pentru sanatate ….Daca in acest moment o echipa de profesionisti seriosi, ar face teste de sanitație la persoane alese intamplator pe strada, sau in institutii fara profil medical, s-ar vedea incarcatura de germeni de pe masti, care depaseste orice tip de normativ admis pentru suprafetele care intra in contact direct cu mucoasele si cavitatile organismului…. mastile purtate in comunitate sunt o ridicola imitatie a unei masuri de protectie, (altminteri gandita corect, dar strict pentru anumite imprejurari si medii profesionale). Orice obiect contaminat (si mastile purtate in prezent in comunitate sunt intens contaminate prin atingere si purtare incorecta si repetata), purtat la nivelul cavitatii bucale si nazale reprezinta nu numai o sursa de contaminare, dar si o garantie a contaminarii incrucisate. Manevrele medicale efectuate asupra pacientilor justifica portul mastii in institutiile cu profil medical, farmaceutic si, respectiv, in medii profesionale conexe cu aceste activitati, numai daca asepsia si antisepsia se impun. Masca purata in mediul scolar, evident incorect, un timp atat de indelungat (cat dureaza programul scolar), zi de zi, 5 zile pe saptamana, NU va proteja! …, ea va favoriza o serie de imbolnaviri prin contaminari incrucisate, mai ales la copii. Argumentul conform caruia copiii, prin masca, protejeaza adultii vulnerabili de acasa, nu este valid. Pretul platit de copil este incomparabil fata de rezultate. Adultul oricum va lua contact cu virusul, avand in vedere nivelul actual al raspandirii in comunitate, cel mult 2-3 luni. Copilul insa va suferi atat din punct de vedere al sanatatii, psihologic, pedagogic si din punct de vedere al calitatii vietii in general. Consecintele asupra psihicului copilului, care nu va mai interactiona a prezentuluicorect nici cu dascalul, nici cu prietenii, nici cu colegii, vor fi incalculabile….” (Opiniile de mai sus sunt exprimate de medici specialiști, care ne-au oferit sprijin în realizarea predocumentării)

Și pentru că am ajuns la specialiști din punctul de vedere al legalității obligației de a purta mască, fostul judecător și membru al CSM, Adrian Toni Neacșu, spunea că, introducerea obligativității de a purta mască în spațiul liber e instituită nelegal. Acesta susține că însăși legea care face posibilă măsura, este nelegală. Iată sintetic explicațiile dl. avocat ; ”… ,

OBLIGATIVITATEA PORTULUI MĂȘTII ÎN SPAȚII DESCHISE, pe faleze, în piețe publice, târguri, zone de așteptare (stații de autobuz, peroane și altele asemenea), zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice precum și în orice alt spațiu deschis aglomerat ESTE INSTITUITĂ ÎN MOD NELEGAL. HG-ul nr. 588 din 31 iulie 2020, care a făcut posibilă instituirea pe plan local a astfel de măsuri, este vădit nelegală, fiind contrară Legii nr. 55/2020. Această lege stabilește, limitativ, măsurile ce pot fi luate în timpul stării de alertă. … Guvernul nu poate inventa alte măsuri pentru prevenirea răspândirii epidemiei decât cele la care are dreptul potrivit acestui act normativ. … iar niciodată… prin hotărâri locale ale nu știu căror comitete….” În ciuda argumentelor, aparatul coercitiv continuă presiunea. Iar absurdul, în lipsa unei opozitii sociale coerente, începe să devină un element comun pe care nu ni-l puteam imagina în urmă cu un an. ” Interzicerea în acest an a pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru credincioşii care nu locuiesc în municipiul Iaşi este o măsură disproporționată, discriminatorie şi luată fără o consultare prealabilă cu Biserica Ortodoxă Română”, se arata într-un comunicat al Patriarhului Daniel. Decizia limitării drepturilor credincioșilor a fost luată de autoritățile locale cu încălcarea normelor constituționale art. 29 pct. (3) ”Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit statutelor proprii,….” Tot conform Constituției ”art. 53 (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege….. (2) Restrângerea poate fi dispusă ….. fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii….”

În cazul sărbătorii de la Iași, restrângerea drepturilor a fost dispusă de autoritatea locală și nu prin Lege. Astfel, autoritatea locală a reușit performanța să încalce și Carta fundamentală a drepturilor UE, care la art. 10 prevede ; ”Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie. Acest drept implică libertatea …. de a-și manifesta religia sau convingerea individual sau colectiv, în public sau în particular,…”. În fapt, semnalul a fost dat atunci când a fost interzisă manifestarea sărbătorii ÎNVIERII. Lipsa de reacției a populației a fost un semnal pentru puterea de oriunde s-ar afla ea, că poate orice… Evident, în numele siguranței cetățeanului …

Jr. Adrian M. Ionescu