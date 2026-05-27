Studenții, informați despre siguranța rutieră și responsabilitatea în trafic

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău — Serviciul Rutier și Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității — au desfășurat o activitate de informare și prevenire a accidentelor rutiere în rândul studenților Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în cadrul Săptămânii Siguranței Rutiere.

Scopul întâlnirii a fost creșterea gradului de conștientizare privind riscurile din trafic și formarea unui comportament responsabil. Prin dialog și exemple concrete, polițiștii au subliniat importanța respectării regulilor de circulație și consecințele comportamentelor periculoase, indiferent dacă participanții la trafic se află la volanul unui autoturism, pe trotuar sau pe bicicletă.

Teme abordate

Conducerea preventivă și regimul legal de viteză Utilizarea telefonului mobil la volan Purtarea centurii de siguranță Conducerea sub influența alcoolului sau substanțelor interzise Legea Anastasia și implicațiile sale juridice Siguranța pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete

Studenții au avut ocazia să adreseze întrebări și să participe la discuții interactive privind situațiile întâlnite frecvent în trafic. Momentul de impact al sesiunii a fost testarea ochelarilor speciali care simulează efectele consumului de alcool sau substanțe psihoactive — un exercițiu practic prin care tinerii au putut înțelege direct modul în care aceste substanțe afectează percepția, coordonarea și timpul de reacție.

„Prin informare și dialog, urmărim dezvoltarea unei culturi a siguranței rutiere și responsabilizarea tuturor participanților la trafic.” — IPJ Bacău, Serviciul Rutier

Activitățile desfășurate în cadrul Săptămânii Siguranței Rutiere se înscriu într-un efort continuu al poliției de a reduce numărul accidentelor rutiere prin educație și prevenție, cu accent pe categoriile tinere de participanți la trafic.