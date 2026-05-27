Programul activităților de 1 iunie în Bacău

Municipiul Bacău pregătește patru zile de distracție dedicate Zilei Copilului și familiei, cu activități organizate atât pe scena din Piața Tricolorului, cât și în aer liber, pe traseul dintre Casa de Sănătate și Hotel Decebal. Programul va include spectacole, competiții sportive, ateliere creative și concerte susținute de trupe locale.

Potrivit organizatorilor, sâmbătă, duminică și luni copiii vor avea la dispoziție tobogane gonflabile, cabină foto și momente de teatru stradal, alături de numeroase activități sportive și recreative. În fiecare seară, de la ora 20:00, atmosfera va fi întreținută de concerte live susținute de formații locale.

Unul dintre punctele centrale ale evenimentului va fi prima ediție a „Bacău Velo Fest”, programată duminică, 31 mai, între orele 10:00 și 18:00. Participanții vor putea testa biciclete și trotinete, lua parte la ștafete și concursuri sportive cu premii, organizatorii promițând „super distracție” pentru toate vârstele.

Manifestările vor continua luni, 1 iunie, cu Crosul Olimpic, programat de la ora 10:00. Totodată, în zona evenimentului vor fi amenajate standuri de prezentare ale instituțiilor tradiționale de ordine publică și intervenție: Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău și Poliția Locală.

Printre cele mai așteptate momente se numără tradiționala bătaie cu apă și „Color Fun Battle”. La standul pompierilor vor fi organizate concursuri pentru copii, premiul special fiind un „rucsac de urgență”, pregătit de salvatori pentru cei mai implicați participanți.