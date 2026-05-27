Măsuri de ordine publică la Cupa Internațională „Nadia Comăneci — Perfect 10″ și Gala Campioanelor

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău va asigura securitatea participanților pe durata evenimentelor desfășurate la Onești, în perioada 29–31 mai 2026
Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău va asigura măsurile de ordine și siguranță publică pe toată durata desfășurării celor două evenimente de gimnastică de mare anvergură de la Onești. Jandarmii vor fi prezenți atât în zonele de desfășurare, cât și pe traseele de deplasare ale participanților, în colaborare cu celelalte instituții din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și cu Poliția Locală Onești.
Scopul declarat al autorităților este ca toți participanții să aibă parte exclusiv de amintiri plăcute legate de aceste competiții. Dispozitivul integrat va acționa zilnic, asigurând un climat de ordine și siguranță pentru spectatori, sportivi și oficiali.
Recomandări pentru participanți
Fiți prudenți în relațiile cu persoanele cunoscute întâmplător și evitați disputele verbale care pot degenera
Strict interzis în locul de desfășurare
Utilizarea dronelor fără autorizație și fără avizele necesare din partea autorităților competente
112
Apelați numărul unic de urgență sau adresați-vă direct forțelor de ordine prezente la eveniment pentru orice situație deosebită.