Măsuri de ordine publică la Cupa Internațională „Nadia Comăneci — Perfect 10″ și Gala Campioanelor

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău va asigura securitatea participanților pe durata evenimentelor desfășurate la Onești, în perioada 29–31 mai 2026

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău va asigura măsurile de ordine și siguranță publică pe toată durata desfășurării celor două evenimente de gimnastică de mare anvergură de la Onești. Jandarmii vor fi prezenți atât în zonele de desfășurare, cât și pe traseele de deplasare ale participanților, în colaborare cu celelalte instituții din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și cu Poliția Locală Onești.

Scopul declarat al autorităților este ca toți participanții să aibă parte exclusiv de amintiri plăcute legate de aceste competiții. Dispozitivul integrat va acționa zilnic, asigurând un climat de ordine și siguranță pentru spectatori, sportivi și oficiali.

Recomandări pentru participanți Aveți grijă de bunurile pe care le aveți asupra dumneavoastră în spațiile aglomerate Fiți prudenți în relațiile cu persoanele cunoscute întâmplător și evitați disputele verbale care pot degenera

Strict interzis în locul de desfășurare Accesul cu arme, arme albe sau orice obiecte care pot fi considerate periculoase pentru publicul prezent Utilizarea dronelor fără autorizație și fără avizele necesare din partea autorităților competente