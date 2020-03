Activitățile extracurriculare dedicate studenților de la Facultatea de Inginerie continuă și anul acesta cu organizarea evenimentelor deja consacrate: „Ingineria o carieră de succes – un pas spre viitor” (mai și octombrie 2020), Sesiunea de comunicări științifice studențești „Ingineria – profesia viitorului”, ediția a IV-a, proiecte destinate studenților care asigură stagii de practică la diferite unități economice de prestigiu, vizite la agenți economici din țară, precum și întâlniri cu foști absolvenți ai Facultății.

Proiectul PRO-PRACTICA „Parteneriat pentru stagii de practică – Primul pas pentru o carieră în industria alimentară” – o oportunitate pentru dezvoltarea abilităților profesionale

„Am desfășurat stagiul de practică la S.C. BARLETA S.R.L. unde am avut parte de o experiență plăcută, în urma căreia am dobândit cunoștințe noi și am descoperit aptitudini pe care nici nu credeam că le posed. Printre punctele tari ale stagiului de practică pot să menționez mediul deschis și prietenos al organizaţiei, flexibilitatea şi experiența vastă a echipei, fapt ce a sporit șansele mele de a dobândi cunoștințe și aptitudini noi. Personal, sunt de părere că aceste stagii de practică sunt organizate profesionist și sunt de folos oricărui student”.

Narcis-Teodor Niță, IPA, anul IV

Stagii de practică în cadrul proiectului „Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar”

„Stagiul de practică la societatea S.C. MOTORSTAR S.R.L.Bacău este o experiență pe care o recomand tuturor studenților. Un lucru foarte interesant pentru mine a fost că am putut corela informațiile de la cursuri cu punerea în practică a principiilor de proiectare, dar, în special, de fabricație. Volumul de know-how și tehnicitate este la un nivel foarte înalt, personalul fiind foarte experimentat și dispus în a transmite cunoștințele la generațiile care vin din urmă”.

Florin Munteanu, TCM, anul IV

„Administrația Bazinală de Apă Siret este o instituție care monitorizează, măsoară și studiază apa, fiind organizată în stații tehnologice. Prin intermediul stagiului de practică am avut oportunitatea de a descoperi importanța Sistemului de Gospodărire a Apelor Bacău, dobândind informații de specialitate și organizatorice, corelate cu teoria acumulată în urma cursurilor”.

Ștefan Rusu, IPMI, anul IV

Proiectul ROSE – Ingineria o carieră de viitor – „ING-UP!”

„Mă simt norocoasă să fiu studentă a acestei universități pentru că am avut șansa să fiu selectată într-un proiect al Facultății de Inginerie, Proiectul ROSE – Ingineria o carieră de viitor – «ING-UP!». În cadrul acestui proiect am fost în vizite de studii, atât în Bacău la fabrica de produse lactate SC Almera Internațional SRL și la Aerostar SA, cât și în Brașov. Mi-am descoperit prin intermediul consilierilor aptitudinile socio-emoționale și profesionale și am participat la diverse seminarii cu caracter educațional. Astfel, am reușit să îmi vizualizez viitorul ca inginer în domeniul specializării alese”.

Loredana-Elena Mistodi, IB, anul I

Participarea la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești „Ingineria – profesia viitorului”, ediția a III-a

„La Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești «Ingineria – profesia viitorului», ediția a III-a, am reușit să câștig premiul II, cu lucrarea «Dezvoltarea unei aplicații Android pentru realizarea prezenței și notarea studenților». Participând la această competiție am avut prilejul de a-mi exersa capacitatea de a susține public ideile privind proiectarea și realizarea unor aplicații IT. Acest lucru a contribuit la pregătirea unui proiect de diplomă foarte bun și la formarea mea ca inginer. Îi îndemn pe studenți să participe la acest tip de activități deoarece este o experiență benefică pentru viitoarea carieră în inginerie”.

Ing. Bogdan Constantin Sghera, Master TIAI, anul I

Activitățile extracurriculare destinate studenților de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău contribuie atât la formarea lor profesională, cât și la dezvoltarea abilităților personale, deschizând astfel, drumul către o carieră de succes în inginerie.