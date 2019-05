Evenimente științifice studențești

Luna mai este bogată în evenimente semnificative pentru activitatea științifică a studenților: se desfășoară sesiuni de comunicări care au deja o tradiție. Astfel, pe 13 mai, Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția mediului a organizat a XII-a ediție a sesiunii de comunicări ştiințifice studențești „Biodiversitate și Tinerețe”. Pe 16 mai Departamentul de Matematică și Informatică organizează a XI-a ediție a sesiunii de comunicări ştiințifice studențești „Rolul Matematicii şi Informaticii în contextul transformărilor actuale”. Tot pe 16 mai, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic organizează sesiunea de comunicări științifice studențești „PERFORMED – Performanţă şi calitate în educaţie” (în colaborare cu Specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, de la Facultatea de Litere).

Participări la competiții și evenimente organizate de către studenți

„Pe data de 28 februarie 2019 am participat la competiția «Google Hash Code», organizată de Facultatea de Informatică din Iași, formând echipa «Strange Bits». Nu am făcut un antrenament special, ne-am bazat pe pregătirea dobândită la orele de curs și de seminar. Experiența participării la această competiție, alături de echipe de studenți foarte bine pregătiți, a fost una extraordinară, deoarece gradul ridicat de dificultate al concursului ne-a încurajat să ne depășim limitele. În sprijinul nostru au venit și profesorii din facultate, care ne-au insuflat optimism și încredere în forțele proprii. Recomandăm tuturor celor care au o pasiune să și-o fructifice și să învețe lucruri noi.”

Vlăduț-Adrian Pavel, Cristian-Eduard Drob, Andrei-Eduard Bertalan, Informatică

„Lucrez ca programator pentru Rohde & Schwarz Topex din București, unde mă ocup cu dezvoltarea de soft pentru controlul traficului aerian. Lucrez în acest domeniu datorită îndrumării și deschiderii profesorilor Universității «Vasile Alecsandri» din Bacău spre noile tehnologii și limbaje de programare. Cursurile de Qt și programare orientată pe obiecte se dovedesc a fi de real folos în activitatea pe care o desfășor. Experiența Erasmus de care am beneficiat, timp de un semestru, la Universitatea Complutense din Madrid, a adus o schimbare în viața mea, atât la nivel profesional, cât şi la nivel personal. În perioada studenției am participat la organizarea primului eveniment TEDxBacău, desfășurat chiar în cadrul Universității «Vasile Alecsandri». Aș realege oricând programul de studii Informatică la această universitate, datorită deschiderii profesorilor față de studenți, oportunităților internaționale pe care le oferă, dar și pentru perspectivele de viitor pe care le oferă domeniul IT.”

Dominic Trișcă, absolvent de Informatică

Cursuri de formare și activități extracurriculare

„Pe parcursul anilor de studiu am urmat și cursurile modului psihopedagogic din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), ca pregătire inițială pentru cariera didactică. Din punctul meu de vedere, aceste cursuri ne pregătesc nu doar pentru o viitoare carieră în învățământ, ci și pentru viață. Mereu ne vom confrunta cu situații reale în care cunoștințele din cadrul modulului psihopedagogic ne vor fi foarte utile. Sunt foarte mulțumită de ceea ce mi-au oferit aceste cursuri prin intermediul profesorilor deosebiți pe care îi am și, cu siguranță, ca viitor profesor voi valorifica experiența dobândită în special la orele de practică pedagogică.”

Pișta Irina, studentă în anul III, Matematică

„Pentru noi facultatea a reprezentat cea mai frumoasă și importantă perioadă din viața noastră: am descoperit ce înseamnă cu adevărat respectul, am văzut cât de important este să fii susținut. Cu alte cuvinte, am ajuns să ne descoperim și să apreciem toate clipele petrecute alături de persoane valoroase. Îmi aduc aminte cu drag de fiecare activitate realizată împreună cu colegii mei. Deși am învățat foarte bine, acum ne dăm seama că ar fi trebuit să profităm și mai mult de tot ce ceea ne-au transmis profesorii noștri: cunoștințe și deprinderi, învățăminte, modele, valori.”

Simona Mardari şi Sonia-Delia Florea, absolvente de Matematică

Mobilități ERASMUS și practica de specialitate

„Consider că experiența acumulată în perioada de studenție va fi definitorie pentru carierea mea de biolog. În decursul celor trei ani de studii, fiecare disciplină studiată mi-a adus un aport de cunoștințe fundamentale care vor susține dorința mea de a deveni specialist în biologie. Cu ajutorul mobilității ERASMUS+, am avut posibilitatea de a călători și studia în Portugalia, la Universitatea din Aveiro, unde am realizat un stagiu de studii derulat pe o perioadă de cinci luni. Acolo am reușit să descopăr, pe lângă tehnici noi de laborator, tradiții și obiceiuri ale portughezilor. Scopul acestei mobilități a fost acela de a studia efectele unor substanțe asupra organismelor animale în cadrul laboratoarelor Universității din Aveiro. Aici am învățat tehnici noi de laborator, am colaborat cu studenți în cadrul unor proiecte de cercetare și am legat prietenii. A fost o experiență unică, deoarece am stabilit relații cu oameni din diferite colțuri ale lumii și am cunoscut experiențele lor, devenind mai bogat.”

Ionuț-Dănuț Costache, anul III, Biologie