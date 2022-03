Strong, Short or Long – Cafeneaua cu…gusturi fine

La prima vedere, în traducere liberă, fiecare ar fi tentat să înțeleagă ce vrea. În fond, vorbim despre noua cafenea „Strong, Short or Long” de pe str. Vasile Alecsandri, peste drum de Liceul Saligny. O cafenea cu gust și gusturi, poate cele mai fine din oraș.

Sigur, gusturile nu se discută. Dar dacă ești amator sau chiar consumator cunoscător, n-ai cum să nu apreciezi gusturile de la „Strong, Short or Long”. În fond, este vorba de cea mai nouă cafenea din oraș, deschisă în urmă cu o lună. Le-am trecut pragul cu bucurie și am descoperit cafele interesante, și nu numai.

„Avem niște produse noi în Bacău, cum ar fi gingseng-ul, care, din câte am înțeles nu există la noi în oraș”, ne-a explicat administratorul cafenelei, Daniel Dogaru, care ne-a spus și ce conține rețeta: extract de ginseng, cafea, lapte și un pic de zahăr, fără a preciza cantitățile dar ne-a dat asigurări că este o bătură energizantă cu un conținut scăzut de cofeină, dar mai energizantă decât o cafea, un produs ce poate fi foarte ușor adaptat și pentru copii. Curiozitatea ne-a făcut să întrebăm și de vârful de gamă de la noua cafenea, iar Daniel Dogaru a explicat că din acest punct de vedere, cafeaua strong ristretto ar reprezenta acest criteriu, ceea ce ar însemna să simți aroma cafelei adevărate. Este vorba de o cafea scurtă, de 25 -30 ml de cafea. Pe lângă cafelele de care tocmai am vorbit, la „Strong, Short or Long” mai găsim…orz, cafea fără cofeină dar și doze speciale pentru expresor. Dacă v-am făcut curioși de orz, trebuie să vă spun că este o cafea solubilă, asemănătoare ness-ului, dar fără cofeină. Tot aici se folosește doar o anumită marcă de cafea… Ca noutate, la „Strong, Short or Long” urmează să apară o rețetă de cremă de cafea rece, care se face la un aparat special, care la momentul vizitei noastre era în probe. „Produsul pregătit are o valabilitate de 72 de ore, a explicat Daniel Dogaru. În afară de asta, crema de cafea se va putea folosi ca îndulcitor în cafea în loc de zahăr.” Cel care conduce destinele noii cafenele, alături de soția sa, Andreea, face parte dintr-o comunitate de băcăuani care s-au întors în anii din urmă din Italia. Daniel și Andreea au avut o cafenea în Italia, iar prietenii care le cunoșteau produsele au insistat să deschidă acasă o cafenea. „De aceea și menținem acea cafea care am folosit-o și acolo. Este o cafea robustă, pe care o importăm direct fiind unici importatori în România și nu distribuim nicăieri. Dacă vor fi mai multe locații ale noastre sau francize, o să avem doar pe franciza noastră”, a precizat Daniel Dogaru care a spus că la „Short, Strong or Long” există și o linie bine împământenită la noi, din tot felul de arome.

Povestea…

Daniel și Andreea s-au cunoscut în Italia, la Roma, într-o discotecă. Asta se întâmpla pe 1 aprilie 2006, adică exact acum 16 ani, iar după trei ani s-au căsătorit. După model italian, Andreea și-a păstrat numele de domnișoară, Ivanovici. Amândoi erau în Italia din 2003. Andreea lucra în cafenele iar Daniel în construcții. „Am plecat pentru șase luni, ca orice român, crezând că acolo sunt câini cu covrigi în coadă”, a spus Daniel râzând. Din 2006 și-a făcut o mică afacere în construcții iar Andreea muncea foarte mult în cafenele inclusiv în weekend, ceea ce i-au făcut să se gândească la deschiderea unei afaceri proprii, evident în domeniul… cafenea. „Prin 2015, când fiul nostru avea trei ani, pentru că între timp a apărut și ne-a întregit familia, Andreea voia să se întoarcă la muncă. Atunci am găsit o cafenea în prag de faliment, am achiziționat-o și am pus-o pe picioare”, a povestit Daniel Dogaru. Apoi, în 2018, când au venit în vacanță, acasă în Bacău, au decis că ar fi bine să rămână. Totuși, au mai plecat un an în Italia, pentru ca fiul lor să termine școala acolo, clasa I, după care au revenit acasă, definitiv, în 2019. Chiar dacă au venit acasă, cafeneaua a rămas la Roma, dar, odată cu venirea pandemiei lucrurile au fost clare. Așa că, în urmă cu câteva luni, mai precis în noiembrie anul trecut, s-au hotărât să aducă tot ce era în cafeneaua de acolo, mobilier și utilaje, acasă în România, deși nu știau ce vor face cu ele. Într-o primă fază s-au gândit să le vândă, dar nimeni nu ar fi oferit prețul la justa lor valoare. Astfel, s-au gândit să caute o locație și să deschidă aici.

Viitorul e aici

Întrebați care a fost adevăratul motiv pentru care s-au întors acasă, Andreea a răspuns clar: „Sincer? Pentru copil!”. Iar explicațiile au continuat. Bacăul, fiind un oraș mai mic, e mai ușor de controlat un copil, dar nu în sensul cel mai strict. Atât Daniel cât și Andreea ne-au spus că au văzut cazuri de copii care nu au ajuns bine la Roma și din cauza anturajelor. Acolo e altă lume, iar la noi, chiar dacă nu pare, pericolul de a o lua pe căi greșite e mult mai mic. Mai mult decât atât, în ciuda faptului că sunt foarte mulți cei care blamează învățământul din România și spun că în străinătate e mult mai bine, Daniel afirmă exact contrariul: „Pentru învățământul gimnazial și liceal e mult mai bine în România. E adevărat, în vest sunt universități puternice și dezvoltate, dar până acolo îți trebuie o bază sănătoasă.”

Și apropo de școală. Daniel Dogaru este sută la sută băcăuan, a făcut gimnaziul la Școala Generală Nr. 10, până în clasa a VI-a inclusiv. Pentru că părinții s-au mutat la sat, pentru că așa era la modă pe atunci, pentru clasa a VII-a și a VIII-a a urmat cursurile la școala din Galbeni. Apoi a intrat la Liceul Pedagogic, la secția istorie și științe sociale, dar a renunțat în favoarea unei școli profesionale pentru că era nerăbdător să plece în străinătate. „Voiam să plec cât mai repede din țară. Că așa ni se părea nouă atunci. Că veneau toți acasă în vacanță și credeam că se trăiește altfel acolo. Era visul american, dar de fapt era italian”, a povestit Daniel Dogaru, care și-a continuat studiile la post-liceeala de mecanici auto de la Liceul „Mangeron”, după care s-a mutat la „Anghel Saligny”, unde a terminat „profesionala”. Cât despre Andreea, ea este bucureșteancă și a făcut Liceul Economic „Mircea Vulcănescu” din capitală.

Nu au niciun regret că s-au întors acasă și sunt fermi conviși că dacă va dori, copilul lor, care are acum 10 ani, va putea studia la orice universitate din lume. Fiului lor le-a fost un pic dificil la început, dar s-a integrat foarte repede, mai ales pentru că, așa cum a explicat Daniel, „noi, ca popor, suntem mai prietenoși între noi. Puțin. Deși, din nefericire, încercăm să copiem occidentul foarte mult. Acum, copilul iese în fața blocului și se joacă, așa cum trebuie să fie normal. Încă vorbește și limba italiană. Mai ales că încă mai are bunicii materni în Italia. Și totuși nu ne gândim să ne întoarcem în Italia.”

Și alte afaceri…

Înainte, când locuiau în Italia, veneau destul de des acasă, dar stăteau doar câteva zile. Atunci, în 2018 au venit pentru o vacanță mai lungă, de două luni, și așa și-au dat seama că de fapt și România oferă aproape ce oferă și occidentul, și că oriunde ai fi, dacă muncești și ești serios nu ai cum să dai greș. Iar acest lucru este demonstrat de Daniel și Andreea care, pe lângă noua cafenea mai au și un pet shop, un business care a cam șchiopătat din cauza pandemiei, dar care încet, încet își revine. „Petshop-ul l-am deschis în noiembrie iar pandemia a venit în martie. Și în aceste condiții noi am ținut deschis tocmai pentru a nu concedia angajații. Chiar dacă am mai pus bani din buzunar…sperăm că o să treacă și o să fie bine”, a precizat Daniel care în continuare se ocupă și de renovări dar și de construcții de case. Din 2019 și până în prezent, împreună cu echipa lui, a construit trei case, dar și alte lucrări mai mici. Nu face rabat la calitate și lucrează în stil occidental. Daniel Dogaru nu împarte cărți de vizită, considerând că lucrările lui vorbesc de la sine.

Înapoi în cafenea, printre alte noutăți

După ce i-am cunoscut mai bine pe Daniel și Andreea, am revenit în cafenea și noutățile de aici. Pentru că, chiar dacă au doar o lună de când au deschis, în permanență încearcă să aducă lucruri noi. Pe lângă mașina de făcut cremă de cafea la rece, despre care am mai povestit, mai nou și-a făcut loc și un cuptor electric. Aici se vor coace în fiecare dimineață mai multe variante de croissante, care vor merge ca unse la cafeaua de dimineață și nu numai. Pe lângă acestea, la „Short, Strong or Long” puteți găsi și brioșe și chiar pizza. „Pizza o aducem de la un domn care s-a întors de curând din-afară și face o super pizza și ne-o furnizează, pizza pentru care am avut până acum doar mulțumiri și laude”, a explicat Daniel Dogaru care a mai spus că are încredere în viitor. Ei, de altfel, au foarte mulți prieteni care au locuit în străinătate și s-au întors acasă. În opinia sa, pandemia a făcut și un lucru bun, că i-a întors pe mulți români acasă, dar din păcate, acum îi alungă războiul. Pentru ei acum lucrurile s-au inversat. Dacă până nu demult veneau acasă doar în vacanță, acum sunt aici acasă, iar în Italia merg în vacanță. Și o ultimă noutate de la cafenea, pentru că au luat și o autorizație de tip fast-food, vor face și niște sendvișuri. Unele nu foarte scumpe, fiind și o zonă cu mulți elevi. De altfel, multe din produsele din cafenea nu au adaosuri comerciale mari, tocmai a fi accesibile elevilor din zonă. „Eu am făcut școală aici, vizavi, ultimii doi ani, și știu cum era când veneam și mâncam sendvișuri din pâine și parizer. Așa erau vremurile atunci”, a mai povestit Daniel Dogaru. Iar ca proiect de viitor, „Strong, Short or Long” tinde spre încă o locație, dar undeva spre zona de office. Și un ultim aspect. Daniel și Andreea își doresc ca în noua cafenea de pe strada Vasile Alecsandri să introducă un concept de „happy hour”, prin care, undeva după ora 16.00…, dar această „rețetă” preferă să o țină momentatn „secretă” și să fie o surpriză plăcută la momentul potrivit.

Strong, Short or Long SSL

Strada Vasile Alecsandri nr. 39 Bacău, tel. 0753.961.332

https://www.facebook.com/SSL-Strong-Short-or-Long

https://www.instagram.com/ssl_strong_short_or_long/