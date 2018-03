În acest an vom avea parte de o nouă provocare în care vom putea explora o nouă lume plină de culoare, arome și miresme apetisante. Este vorba de Street FOOD Festival care în ediția din 2018 care ne va adduce mai multe zile lungi și relaxante.

După succesul de anul trecut, turneul culinary din 2018 va bucura 11 orașe din România cu preparate excepționale de street-food, cinema outdoor, muzică live și activități pentru cei mici. Sub deviza „Explore a new world in 2018”, Street FOOD Festival invită gurmanzii la explorat în Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacău, Galați, Iași și Craiova.

Chef Foa, ambasadorul Street FOOD Festival se va întoarce în toate edițiile cu celebra Foa’s Pastrami și întreaga sa echipă de la standul Stradale. În acest an el va bucura atât papilele gustative ale gurmanzilor cât și cunoștințele gastronomice prin demonstrații și conferințe inspiraționale pentru pasionații de gătit în zona The Cooking Spot, conferințe asezonate și cu lansări de carte.

Street FOOD Festival este un concept de festival debutat în 2016 la Cluj-Napoca și continuat mai departe în alte 9 orașe. În 2017 festivalul a bucurat peste 300.000 de persoane cu rețete ingenioase și activități recreative reușind să cucerească gusturile unei întregi țări. Revoluția street-food a avut un impact însemnat și la nivel de comunitate prin conștientizarea nevoii de a-i ajuta pe cei defavorizați sau prin combaterea fenomenului de risipă alimentară.

„Ne e deja poftă să pornim la drum. În 2017 v-am promis o revoluție street-food și cu ajutorul partenerilor și a tuturor susținătorilor street-food am reușit. Vă invităm să explorați alături de noi o nouă lume în care mâncarea bună și atmosfera relaxantă sunt la ordinea zilei. Ne vom plimba prin 11 orașe alături de cei mai buni bucătari, trupe și artiști, activități interesante pentru cei mari și cei mici și vom face călătorii culinare prin întreaga lume cu ajutorul unor rețete absolut savuroase”, a declarat Nely Borza, Project Manager Street FOOD Festival.

Organizatorii festivalului nu au anunțat data oficială la care va porni la drum Street FOOD și nici când acesta va poposi în Bacău.