Voleibalistele Științei Bacău continuă lupta pentru podiumul Diviziei A1. Marți, într-un meci disputat în devansul etapei a 16-a, echipa băcăuană s-a impus lejer, pe teren propriu, în fața Medicinei Târgu-Mureș. La capătul unui joc care a durat fix o oră, Știința a câștigat cu 3-0 (13, 17, 8). În urma acestui succes, studentele au revenit pe locul 3, depășind-o cu un punct pe CSM Târgoviște. Chiar dacă dâmbovițencele se vor impune azi contra timișorencelor de la Agroland, Știința va pune din nou mâna pe poziția a treia a clasamentului în condițiile în care își va adjudeca și restanța de joi (ora 14.00, Sala Sporturilor) cu U NTT Data Cluj. Meciul cu U NTT Data Cluj va prefața confruntarea de foc de duminică (ora 14.45), de pe teren propriu, contra campioanei Volei Alba Blaj, din penultima etapă a sezonului regulat. „Ne vom bate până la capăt pentru șansa noastră. Venim după o perioadă mai dificilă, dar nu depunem armele”, a anunțat antrenorul Științei, Florin Grapă. 9 SHARES Share Tweet

