Știința Bacău, între campionat, Cupă, Universitare și handbal pe plajă

Divizionara A de handbal feminin Știința Bacău a încheiat sezonul competițional 2025-2026 încă de la finalul iernii. Mai exact pe 28 februarie, o dată cu partida de lux contra Rapidului București, pierdută de studente acasă, în optimile de finală ale Cupei României. Sezonul – unul ce a evidențiat un progres categoric al Științei- s-a încheiat, însă pregătirile continuă pentru băcăuancele conduse de Giorgiana Vîntu și Costel Oprea, care, după o scurtă vacanță de Paște, își vor relua antrenamentele săptămâna aceasta.

Pe termen lung, Miruna Poiană Țârdea, Iustina Butnariu și colegele lor vizează, bineînțeles, viitoarea ediție de campionat a Diviziei A. Pe termen scurt, însă, studentele au ca obiectiv participarea la Campionatul Universitar, unde au de apărat bronzul cucerit anul trecut, la Constanța. „Iar la începutul lui septembrie vom participa, în premieră, la Naționalele de handbal pe plajă de la Mamaia: o adevărată provocare pentru noi. Am început să studiem regulamentul, să vizionăm meciuri și chiar să alegem culorile echipamentului”, declară antrenoarea Științei, Giorgiana Vîntu.

-Până la ce va fi, haideți să vedem ce a fost. Cum consideră antrenoarea Giorgiana Vîntu sezonul 2025-2026?

-Unul în creștere pentru Știința Bacău. Am terminat campionatul pe locul 6, am mers trei tururi în Cupa României, având privilegiul de a aduce în Bacău, în fața unui public peste medie, Rapidul, iar jocul nostru a căpătat tot mai multă consistență. Ca să nu mai amintesc de faptul că principala noastră marcatoare, Miruna Poiană-Țârdea s-a încununat din nou golghetera campionatului. Este o reușită cu care ne mândrim, Miruna fiind un adevărat exemplu, în special pentru junioarele de la CSȘ Bacău care își doresc să ajungă la Știința. Și nu doar Miruna e un exemplu. Prin urmare, sezonul s-a dovedit unul bun, iar rezultatele puteau fi chiar mai bune, dacă este să ne gândim la meciurile pierdute la limită, pe final de joc. Așadar, suntem în creștere și vrem să continuăm pe linia asta.

-Vă gândeați anul trecut pe vremea aceasta că Știința va reuși un asemenea progres?

– Dacă este să dau timpul înapoi cu un an, în aprilie 2025, aveam emoții serioase deoarece nici nu știam cu ce fete voi rămâne la echipă. La un an distanță, lucrurile stau total diferit. Iar cel mai elocvent aspect este că toate componentele lotului doresc să continue cu și la Știința, spunând că aici există stabilitate. Important este că, pas cu pas, am ajuns la un nivel mult mai apropiat dorințelor noastre.

-Și totuși, începutul nu a fost ușor, echipa suportând o reconstrucție de amploare.

-Așa este. Pe lângă nucleul vechi, am adus jucătoare de la CSM Bacău, de la Roman și de la Piatra Neamț, iar închegarea relațiilor de joc a necesitat, așa cum era și normal, un timp mai îndelungat. Dar, pe lângă calitățile handbalistice, fetele au dat dovadă de caracter și de multă implicare. Formăm un grup foarte unit și în acest caz nu folosesc un clișeu verbal; asta e realitatea. Țin minte că, vara trecută, când le-am spus fetelor să-și aleagă singure căpitanul de echipă, au fost alese două jucătoare: Iustina Butnariu și Miruna Poiană –Țârdea. Cele două sunt diametral opuse ca personalitate, dar se completează foarte bine și și-au asumat exemplar responsabilitatea pe care o presupune acest statut, cel de căpitan. Ele sunt liantul între echipă și noi, cei de pe banca tehnică. Comunicarea este esențială.

-Apropo, cum decurge colaborarea dintre Giorgiana Vîntu și Costel Oprea?

-Foarte bine. Ne completăm, la rândul nostru, încercând să nu lăsăm nimic la voia întâmplării nici în pregătirea unui meci, nici în timpul derulării acestuia.

-Un câștig pentru Știința a fost și faptul că a evoluat într-o serie de campionat mult mai puternică decât în anii precedenți.

-Într-adevăr, a fost o serie mai puternică, iar noi cred că am făcut față cu bine. Ne-am mobilizat altfel, știind că înfruntăm echipe foarte bune de Divizia A. Ne-am dori ca și în sezonul viitor să avem parte de adversare de acest gen. Dacă vrei să progresezi, aceasta este calea. Așteptăm să vedem în ce serie vom juca în ediția 2026-2027 deoarece în funcție de asta vom ști ce obiectiv să ne fixăm.

-Intenționați să operați noi transferuri?

-Da, vom încerca să întărim lotul. Avem întreaga susținere din partea conducerii clubului și ne gândim deja la unele transferuri. Vom promova și junioare de la CSȘ, iar legat de asta, ne bucurăm că două băcăuance, Ioana Ariton și Medeea Dănilă, au fost convocate la începutul acestei luni la Vâlcea, pentru configurarea lotului național de junioare U18. Legat de efectivul Științei, vor exista și plecări deoarece în mod cert vom renunța la unele jucătoare.

-Ultimul meci disputat de Știința a fost cel cu Rapidul. Vă gândiți…

-Doar un moment. Legat de meciul cu Rapid București aș vrea să spun câteva lucruri. În primul rând, faptul că pentru fetele noastre a fost o mare bucurie să se poată confrunta cu handbaliste de un asemenea nivel și încă într-un joc oficial. Țin minte că atunci când am ieșit de la vestiare toate aveau telefoanele pregătite pentru selfie-uri, încât le-am și atras atenția, desigur, mai mult în glumă, că suntem aici pentru a juca, nu pentru a face poze cu adversarele. Un alt aspect: la ședința tehnică le-am spus jucătoarelor noastre că am o singură dorință și anume să deschidem noi scorul. Și așa a fost, Știința reușind să o conducă, fie și penru puțin timp, pe Rapid. În fine, faptul că am avut parte de un public numeros a demonstrat, dacă mai era nevoie, că băcăuanii își doresc handbal, handbal de calitate. Pot spune că am încheiat sezonul într-un mod frumos.

-Vroiam să întreb dacă la orizont se prefigurează și unele meciuri de pregătire în perioada imediat următoare.

-Noi ne dorim asta. Cu atât mai mult cu cât undeva la finalul lunii mai, cel târziu începutul lui iunie, sunt programate Campionatele Universitare și vrem să le pregătim bine, inclusiv prin intermediul unor amicale.

-Iar în septembrie veți participa la Naționalele de beach-handball, nu?

-Exact, la Mamaia. Este nu doar o premieră, ci și o adevărată provocare pentru noi. Am început să studiem regulamentul, să vizionăm meciuri, iar fetele au început deja să să consulte în privința culorii echipamentului. Va fi, cu siguranță, o experiență interesantă, care ne va ajuta din toate punctele de vedere.