Ștefan Vuza, mai tare ca Malaxa

„Azi îmi închei un ciclu, un vis, pentru că am ajuns ceea ce mi-am dorit: să devin cel mai mare industriaș al României, depășindu-l chiar și pe marele Malaxa din perioada interbelică! Și vă întreb: cui predau ștafeta? Voi ce visuri aveți?” – a scris, recent, pe pagina sa de LinkedIn, cunoscutul om de afaceri Ștefan Vuza, cel care controlează Compania Română de Chimie, din care fac parte și cele două combinate Chimcomplex, din Borzești și din Râmnicu Vâlcea.

Ștefan Vuza este antreprenor și coordonează un Grup compus din 19 companii, are în subordine 127 de manageri care, la rândul lor, coordonează activitatea a peste 3.100 de angajați.

Conform unui top al revistei Forbes International, România va avea 7 miliardari în dolari. Dar, din cei 2.700 de miliardari ai lumii, doar 7% mai provin din industrie, într-o scădere dramatică față de 65% cât erau acum 30 de ani, atunci când și-a început cariera și industriașul român.



Ștefan Vuza opinează că a ajuns aici doar prin propriile sale forțe și eforturi. „Sunt, așa cum se intitula Henry Kissinger – spune industriașul –«Self-Made Man» (Om al cărui succes îi aparține), iar aceasta induce o emoție «irespirabilă» (la fel cum am trăit «fără aer» în ascensiunea de pe Aconcagua, pe 1 decembrie, când am arborat tricolorul și steagul Chimcomplex la aproape 7.000 m)! Mi-aș dori să fiu un model pentru noua generație de antreprenori români, un model care arată că se poate, chiar dacă întreaga lume e debusolată.”



Ștefan Vuza crede că în România o astfel de realizare este de neconceput de 99% dintre concetățenii care cred că este imposibil fără să aii avut pile, informații sau pe cineva în spate. Iar omul de afaceri nu le dă dreptate, ba chiar mulțumesc celei care i-a ținut mereu spatele – soția sa.



„Puterea unui antreprenor – mai spune antreprenorul – nu constă în cifrele din conturi, proprietăți sau în clasamentul Forbes, ci în abilitatea de a transforma visurile în realitate, chiar și atunci când acestea par a fi imposibile! Și mai constă în a fi normal, iar prin normal înțeleg ceea ce mă diferențiază de majoritatea celor din acest top: nu am și nu am avut șofer sau bodyguard niciodată, nu am avion și nici iaht, am stat în chirie până la 48 de ani, nu am case de vacanțe nici în țară și nici în străinătate și am o familie mare, cu opt copii. Iar familia nu este o chestiune de resurse, ci de asumare!” Ștefan Vuza: „Vreau să fac industria chimică românească să vibreze în Europa și sper să pot convinge cât mai mulți tineri că munca este cea mai bună metodă de a savura viața!”