Una dintre soluțiile căutate și chiar aplicate pentru ca statul să potolească exodul românilor în străinătate și chiar să-i aducă acasă pe unii dintre cei deja plecați a fost „Programul pentru stimularea înființării de întreprinderi mici și mijlocii”, supranumit și Start-up Nation. Dedicat cu precădere tinerilor. Au aplicat mulți, vreo 10.000 de IMM-uri. Mai puțini s-au calificat la finanțare, dar Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat – spun comentatorii acestui act – i-au ironizat pur și simplu pe toți chiar în documente oficiale, în cunoscutul stil al birocrației neaoșe, de parcă programul s-au fi numit, de fapt, „Start-up Birocrație”. Regulile jocului au fost schimbate de mai multe ori. De exemplu, deși inițial s-a discutat ca suma de 200.000 de lei, alocată pentru fiecare proiect acceptat, să intre direct în conturile aplicanților înainte de a începe efectiv afacerea, ulterior s-a ajuns la varianta ca antreprenorii să investească inițial banii și apoi să facă cerere de rambursare sau ca ei să facă un credit-punte garantat și contragarantat prin două instituții ale statului. În plus, au apărut și probleme tehnice, de soft, care au generat situații controversate. Când s-au făcut reclamații, administratorii programului au dat, pur și simplu, din umeri, pentru că oricum nu se mai putea face nimic: termenele din program erau deja depășite. Astfel, numai 23 de aplicanți primiseră banii până la sfârșitul anului trecut. Vestea bună este însă că programul va continua și în acest an.

Care program, Start-up Nation sau Start-up Bureaucracy (pentru a păstra culoarea englezită a denumirii)?

