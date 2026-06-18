Judo / CS Ovidenia Bacău, aur și bronz la Naționalele de Veterani

La finalul săptămânii trecute, Sala „Metrom” din Brașov a găzduit Campionatul Național de judo pentru Veterani, una dintre cele mai importante competiții dedicate sportivilor care demonstrează că pasiunea pentru judo și spiritul competitiv nu au vârstă.

La Naționalele desfășurate în prezența președintelui Federației Române de Judo, Florin Bercean și ale vicepreședintelui FRJ, Ștefan Barna, acesta din urmă aflat și în postura de organizator, ca președinte al ACS Kame Judo Brașov, au luat parte și judoka ACS Ovidenia Bacău. Gruparea condusă de Daniel Vasile Coclenci și-a confirmat statutul, adjudecându-și o medalie de aur și una de bronz.

Astfel, Bogdan Cîrlan s-a laureat campion al României la categoria de vârstă M3, în limitele categoriei de greutate 66 kg, în timp ce Adrian Ionuț Herghelegiu a urcat pe treapta a treia a podiumului la M4, +100 kg.

„Rezultatele obținute de sportivii ACS Ovidenia Bacău la Campionatul Național de judo pentru Veterani confirmă încă o dată nivelul de pregătire, seriozitatea și dedicarea acestora. Suntem mândri de evoluția lor și de modul în care au reprezentat clubul și municipiul Bacău la o competiție de un asemenea nivel.

Clubul adresează mulțumiri SC Number 1 Trans& Log și domnului Lucian Făcăuaru pentru sprijinul acordat activității sportive și participării la competiții.

Mulțumim, totodată, Federației Române de Judo și tuturor celor care ne susțin. Felicităm sportivii pentru rezultate și le dorim succes la competițiile viitoare” ”, a declarat conducătorul și antrenorul ACS Ovidenia, Daniel Vasile Coclenci, care a primit și o plachetă de excelență din partea organizatorilor în semn de apreciere pentru susținerea Campionatului Național de Veterani ediția 2026.

O altă satisfacție majoră pentru Daniel Vasile Coclenci, a fost cucerirea, de data aceasta ca sportiv al SCM Bacău, a titlului de campion naționla de veterani la M6, 90 kg.

Alături de campionul național M6, 90 kg, de la SCM Bacău au mai urcat pe podiumul de premiere alți patru judoka: Daniel Kincses (argint la M4, 90kg), Andrei Nanu (argint la M2, +100kg), Emil Iulian Ceobanu (bronz la M3, 81 kg) și Cristian Dumbrăveanu (bronz la M7, 81 kg).