Intervenție Salvamont Bacău pentru salvarea unei persoane rănite într-o zonă greu accesibilă

Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității Salvamont Bacău au intervenit, ieri, pentru căutarea și salvarea unei persoane care a suferit un traumatism la un membru inferior într-o zonă cu acces dificil din apropierea localității Valea Seacă, comuna Nicolae Bălcescu.

Solicitarea de intervenție a fost primită prin intermediul numărului unic de urgență 112, echipa Salvamont fiind mobilizată pentru a participa ca forță de sprijin în cadrul operațiunii de salvare.

Din cauza terenului accidentat și a accesului dificil în zona împădurită unde se afla victima, intervenția a necesitat eforturi suplimentare din partea echipelor de salvare. Salvatorii montani au localizat persoana rănită, i-au acordat primul ajutor și au contribuit la evacuarea acesteia în condiții de siguranță către un punct accesibil pentru preluarea de către echipajele medicale.

Reprezentanții Salvamont Bacău reamintesc cetățenilor importanța adoptării măsurilor de precauție atunci când se deplasează în zone împădurite sau greu accesibile și recomandă apelarea imediată a serviciilor de urgență în cazul producerii unor accidente.

Intervenția s-a încheiat cu succes, persoana accidentată fiind transportată pentru îngrijiri medicale de specialitate.