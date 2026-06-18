Centrul Bacăului va fi închis circulației auto în weekenduri până în septembrie

Municipiul Bacău va transforma din nou zona centrală a orașului într-un spațiu dedicat pietonilor, bicicliștilor și activităților recreative, în cadrul programului de weekend care se va desfășura în perioada 20 iunie – 6 septembrie 2026.

Potrivit unei informări publicate de Primăria Bacău, circulația rutieră va fi restricționată în fiecare sfârșit de săptămână pe Calea Mărășești, pe tronsonul cuprins între intersecția cu Bulevardul I.S. Sturza și zona Casei de Asigurări de Sănătate Bacău.

Restricțiile vor intra în vigoare în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16:00, și se vor menține până duminică la ora 23:00.

Autoritățile locale precizează că măsura este adoptată în conformitate cu prevederile legale și urmărește încurajarea activităților sportive, a plimbărilor și a petrecerii timpului liber într-un mediu sigur și accesibil pentru locuitori.

Prin închiderea temporară a traficului auto, administrația locală dorește să ofere cetățenilor un spațiu urban destinat mișcării, socializării și activităților în aer liber, continuând astfel inițiativele de revitalizare a centrului municipiului în sezonul estival.

Reprezentanții Primăriei îi invită pe băcăuani să profite de zona pietonală temporară și să se bucure de un centru al orașului „mai activ, mai verde și mai aproape de oameni”.

Programul va debuta în weekendul 20-21 iunie și se va desfășura pe întreaga durată a verii, până la începutul lunii septembrie.