Mobilizare fără precedent: Umbrărescu forțează finalizarea lotului Răcăciuni – Bacău până la sfârșitul verii

Constructorul român UMB a mobilizat sute de muncitori și utilaje pe șantierul Autostrăzii Moldovei A7, în încercarea de a finaliza până la sfârșitul lunii august ultimul tronson aflat în execuție dintre Adjud și Bacău. Miza este deschiderea circulației pe aproape 50 de kilometri noi de autostradă și conectarea directă a județului Vrancea cu municipiul Bacău prin infrastructură de mare viteză.

Punctul critic al lucrărilor este viaductul de la Cleja, o structură cu o lungime de peste 1,2 kilometri, considerată cea mai complexă lucrare de pe lotul Răcăciuni – Bacău. Pe șantier sunt mobilizați peste 400 de muncitori și mai mult de zece macarale, în timp ce echipele lucrează simultan la montarea grinzilor, realizarea tablierului, suprabetonări și lucrări de finisare.

Potrivit datelor prezentate de autorități, pe întregul lot de aproximativ 21,5 kilometri lucrează circa 1.500 de muncitori și aproximativ 600 de utilaje. Constructorul încearcă să recupereze întârzierile provocate de perioadele cu precipitații abundente din ultimele săptămâni.

Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la aproximativ 75%, iar lucrările de asfaltare și montare a parapetelor au depășit pragul de 70%. În paralel continuă amenajarea sistemelor inteligente de transport, a podurilor și a infrastructurii de siguranță rutieră.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, estimează că circulația pe segmentul Adjud – Bacău, cu o lungime de 47,1 kilometri, ar putea fi deschisă la sfârșitul lunii august. Odată finalizată această secțiune, șoferii vor putea circula pe autostradă pe aproape 300 de kilometri, de la București până în apropierea municipiului Bacău.

Pentru județul Vrancea, noul tronson reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructură din ultimele decenii, cu impact direct asupra mobilității, transportului de mărfuri și dezvoltării economice regionale.

În vederea conectării noilor sectoare de autostradă, autoritățile analizează și instituirea unor restricții temporare de trafic pe Varianta Ocolitoare Bacău, unde urmează să fie realizate lucrările de racordare la noile tronsoane ale A7.

Autostrada Moldovei este cel mai amplu proiect rutier aflat în construcție în România și are rolul de a conecta Muntenia de nordul Moldovei, până la granița cu Ucraina. Finalizarea loturilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență este considerată esențială pentru absorbția integrală a fondurilor europene alocate proiectului.

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