Salariul minim crește de la 1 iulie: angajații vor primi cu 125 de lei mai mult în mână, iar amenzile rutiere se măresc

Începând cu 1 iulie 2026, salariul minim brut pe economie va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 146/2026. Măsura aduce o majorare de 275 de lei a salariului brut și o creștere a venitului net de aproximativ 125 de lei pentru angajații remunerați la nivelul minimului pe economie.

Astfel, un salariat care în prezent încasează 2.574 de lei net va primi, după aplicarea noii valori a salariului minim, 2.699 de lei. În același timp, costul total suportat de angajator pentru un astfel de contract va crește de la 4.134 de lei la 4.418 lei.

Creșterea netului, limitată de reducerea facilității fiscale

Deși salariul minim brut va urca cu aproape 6,8%, efectul asupra veniturilor nete este diminuat de reducerea sumei neimpozabile acordate salariaților cu venituri mici. Începând cu luna iulie, această facilitate fiscală scade de la 300 la 200 de lei.

Modificarea este prevăzută de OUG nr. 89/2025 și se aplică persoanelor care au salariul de bază stabilit exact la nivelul salariului minim pe economie și realizează venituri brute lunare de cel mult 4.600 de lei.

Dispare salariul minim special din agricultură

Tot de la 1 iulie va fi eliminat regimul distinct al salariului minim din agricultură și industria alimentară. Angajații din aceste sectoare vor fi remunerați după același prag minim valabil pentru întreaga economie, respectiv 4.325 de lei brut.

Măsura vine în urma abrogării prevederilor care stabileau un salariu minim diferențiat pentru aceste domenii.

Amenzile de circulație devin mai mari

Majorarea salariului minim va avea efecte și asupra sancțiunilor rutiere. Potrivit legislației în vigoare, valoarea punctului de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut pe economie.

Ca urmare, de la 1 iulie, un punct de amendă va ajunge la 216,25 lei, față de nivelul actual. Șoferii care vor încălca regulile de circulație vor plăti astfel sancțiuni mai mari, proporțional cu numărul de puncte aplicate pentru fiecare contravenție.

Noua valoare a salariului minim va influența atât veniturile a sute de mii de angajați, cât și costurile suportate de companii, într-un context în care mediul de afaceri reclamă deja presiuni suplimentare generate de creșterea cheltuielilor cu forța de muncă.