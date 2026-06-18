GOOOL! Ghidul Microbistului pentru Campionatul Verii: ce bere să alegi de la Târgul de Bere Auchan pentru meciurile perfecte

Spune-ne cu cine ții și îți spunem ce bere să alegi de la Târgul de Bere Auchan: fanii fotbalului au la dispoziție peste 300 de sortimente din 25 de țări. Experiența târgului este completată de degustări în magazine, tombole și reduceri de până la aproape 50%.

În această vară, fotbalul devine pretextul perfect pentru întâlniri cu prietenii, seri petrecute pe terasă și momente de bucurie împărtășite la fiecare gol. Iar dacă fiecare suporter are echipa sa favorită, la fel de personală este și alegerea berii care îl însoțește pe durata meciului.

Pentru a transforma fiecare partidă într-o experiență completă, Auchan desfășoară până pe 14 iulie cea de-a 17-a ediție a Târgului de Bere , un eveniment dedicat iubitorilor de bere și descoperirii gusturilor din întreaga lume. Clienții pot alege din peste 300 de sortimente provenite din peste 25 de țări, de la etichete internaționale renumite și beri artizanale românești, până la ediții speciale și lansări recente. Oferta include beri blonde, brune, albe și roșii, sortimente craft, precum și variante fără alcool sau fără gluten, pentru toate preferințele și ocaziile de consum.

Berea de meci prin excelență – blonde internaționale de bază

Dacă vrei berea care a însoțit meciurile de fotbal de zeci de ani, nu greșești cu clasicele internaționale. La ediția din acest an, ofertele pe seturi te ajută să aprovizionezi frigiderul înaintea oricărui meci important.

Mythos (Grecia) vine la prețul de: 4,39 lei/sticlă de 0,33 l, cu o reducere de 35%. E berea stadionului grecesc – ușoară, revigorantă, perfectă lângă o gustare sărată. Efes Draft (Turcia) la 5,99 lei/sticlă de 0,5 l (-25%) aduce un gust rotund și generos, excelent pentru meciurile de seară.

Pentru cei care preferă seturi economice, Carlsberg (5+1 sticle x 0,33 l – 24,89 lei, reducere 23% prin cardul MyCLUB Auchan) și Tuborg (doze 5+1 x 0,5 l – 17,49 lei, reducere 23%) sunt alegeri inteligente. Același format 5+1 îl găsești și la Bergenbier (17,99 lei, -28%), la Caraiman (16,89 lei, -18%) sau la Becks (19,99 lei, -23%).

Dacă vrei ceva cu tradiție boemă autentică, Pilsner Urquell în set de 6 sticle x 0,33 l costă 29,99 lei (-26%). Și pentru serile mai speciale, Heineken la sticlă de 0,66 l se găsește la 7,79 lei (-20%).

Aceste sortimente sunt potrivite pentru serile în care atenția trebuie să rămână la teren, iar berea completează perfect atmosfera.

Pentru cei care aleg răcorirea în pahar: berile albe perfecte pentru vară

O bere albă de grâu, bine răcorită, este una dintre marile plăceri ale unui meci de vară urmărit pe terasă. La Târgul de Bere Auchan, oferta este generoasă.

Paulaner Weissbier (bere albă nefiltrată, sticlă 0,5 l – 8,99 lei, -25%) și Benediktiner Weissbier (sticlă 0,5 l – 10,99 lei, -24%) sunt cele două beri albe bavareze de referință. Mai accesibile: Apostel Weissbier (doză 0,5 l – 3,99 lei, -24%) și Paulaner Weissbier la doză (0,5 l – 7,89 lei, -30%).

Clasica Hoegaarden (belgiană, sticlă 0,33 l) se găsește la 8,59 lei (-27%), iar pentru serile mai festive, 1664 Blanc în set de 4 doze x 0,5 l costă 21,99 lei (-26%).

Pentru colecționari și pasionați de ediții speciale

Una dintre atracțiile ediției din acest an este reprezentată de dozele Grivița dedicate sezonului de fotbal, disponibile în trei designuri inspirate de momente importante din istoria fotbalului românesc: Uruguay 1930, Mexic 1970 și SUA 1994. La 4,69 lei/doză de 0,33 l (-32%), e și un suvenir perfect pentru această vară.

În plus, numeroase branduri sunt disponibile în pachete speciale cu pahare de colecție sau ediții limitate create special pentru sezonul estival.

Pentru cei care preferă aromele

Interesul pentru berea fără alcool continuă să crească, iar oferta din cadrul târgului reflectă această tendință. Consumatorii pot găsi variante fără alcool sau aromatizate, precum Bavaria și alte etichete dedicate celor care vor să se bucure de experiența unei beri reci fără alcool.

Indiferent dacă urmăresc fiecare meci din competiție sau doar se reunesc cu prietenii pentru atmosfera specifică verii, românii au la dispoziție una dintre cele mai diverse selecții de bere din retailul local. Cu peste 300 de sortimente și reduceri de până la aproape 50%, Târgul de Bere Auchan transformă fiecare seară de meci într-o ocazie de a descoperi gusturi noi și combinații potrivite pentru orice preferință.

Pentru cei care rămân până la final

Dacă vrei să marchezi finala sau semifinalele unui Campionat Mondial cu ceva cu adevărat deosebit, berile trapiste sunt alegerea potrivită. Fabricate de călugări în mănăstiri trapiste, cu fermentație superioară și gusturi complexe de fructe uscate, caramel și condiment, acestea sunt printre cele mai nobile beri din lume.

La Târg le găsești la prețuri surprinzător de accesibile: Chimay Triple (sticlă 0,33 l – 13,99 lei, -32%), Rochefort Trapistă 6 (sticlă 0,33 l – 12,99 lei, -32%), Westmalle Triple (sticlă 0,33 l – 13,99 lei, -20%), La Trappe Quadrupel (sticlă 0,33 l – 10,99 lei, -37%) și Duvel Golden Ale (sticlă 0,33 l – 10,99 lei, -21%).

Cei care vor să exploreze gusturi noi au la dispoziție și zeci de noutăți internaționale, beri artizanale românești premiate și chiar butoaie de 5 litri, perfecte pentru meciurile urmărite alături de o gașcă numeroasă de prieteni.

Cum te bucuri la maximum de Târgul de Bere :

Cardul de fidelitate MyCLUB Auchan deblochează reduceri suplimentare față de prețurile obișnuite ale Târgului – merită scanat la fiecare achiziție. ]n plus, degustările în magazine îți permit să testezi sortimente noi înainte de a cumpăra în cantitate.