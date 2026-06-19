Primarul Bacăului anunță că Aqua Park-ul început în 2012 ar putea fi deschis în această vară

După aproape 14 ani de la debutul investiției și numeroase amânări, Aqua Park-ul de pe Insula de Agrement ar putea fi deschis publicului în această vară. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, care susține că au fost rezolvate problemele tehnice și juridice care au blocat până acum funcționarea obiectivului.

„Am rezolvat, în sfârșit, toate problemele tehnice și juridice ale acestui obiectiv. A durat mai mult decât ne-am așteptat cu toții, dar acum suntem pregătiți să scoatem administrarea parcului la licitație publică”, a declarat edilul.

Potrivit acestuia, documentația necesară a fost publicată în transparență decizională, iar antreprenorii interesați sunt invitați să transmită observații și propuneri înainte ca proiectul să ajungă pe masa Consiliului Local.

„Îmi doresc ca atunci când proiectul ajunge la vot în Consiliul Local să avem forma finală cea mai bună, care să atragă cât mai mulți ofertanți. Băcăuanii așteaptă de ani de zile deschiderea acestui parc și este timpul să îi găsim cel mai bun administrator”, a precizat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Deschiderea Aqua Park-ului depinde acum de finalizarea procedurii de atribuire a administrării și de desemnarea unui operator care să asigure funcționarea complexului.

Investiția de pe Insula de Agrement reprezintă unul dintre cele mai longevive proiecte publice din municipiul Bacău, fiind începută în urmă cu aproape un deceniu și jumătate și traversând mai multe administrații locale.

Cronologia Aqua Park-ului de pe Insula de Agrement