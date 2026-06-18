Frații Pavăl extind ecosistemul Dedeman. Peste 600 de puncte de încărcare pentru mașini electrice vor fi instalate în rețeaua retailerului băcăuan

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii companiei băcăuane Dedeman, fac un nou pas în direcția dezvoltării infrastructurii pentru mobilitatea electrică din România. Cel mai mare retailer de bricolaj din țară a semnat un parteneriat strategic cu PPC Blue România pentru instalarea și operarea unei vaste rețele de stații de încărcare pentru vehicule electrice în magazinele și centrele logistice ale companiei.

Acordul prevede amplasarea de stații de încărcare în peste 60 de magazine Dedeman din întreaga țară, precum și în două depozite logistice, unde vor fi instalate facilități dedicate camioanelor electrice. La finalizarea proiectului, rețeaua va depăși 600 de puncte de încărcare și va avea o putere instalată totală de peste 30 MW.

Primele locații incluse în program sunt magazinele din Câmpulung Moldovenesc, Roman, Alexandria, Târgu Jiu și Onești, unde instalările vor începe în luna decembrie. Până la sfârșitul anului 2026, proiectul va fi implementat în 21 de magazine, prioritate având zonele în care infrastructura de încărcare este insuficient dezvoltată.

În cadrul colaborării, aproximativ 60 de puncte de încărcare deja existente în parcările Dedeman vor fi integrate în aplicația PPC Blue, oferind utilizatorilor acces facil și servicii standardizate la nivel național.

Pentru Bacău, orașul în care a luat naștere imperiul de afaceri construit de frații Pavăl, noul parteneriat confirmă tendința companiei de a investi nu doar în extinderea comercială, ci și în dezvoltarea unor servicii conexe adaptate tranziției către transportul electric.

Dedeman continuă să fie una dintre cele mai puternice companii antreprenoriale românești. În 2025, retailerul a raportat o cifră de afaceri de 13,1 miliarde de lei, în creștere față de cele 12,2 miliarde de lei din anul precedent. Profitul net s-a menținut la aproximativ 1,63 miliarde de lei, în timp ce numărul angajaților a crescut la 12.702.

Prin noua colaborare cu PPC Blue, compania fondată la Bacău își consolidează poziția nu doar ca lider al pieței de bricolaj, ci și ca actor important în dezvoltarea infrastructurii necesare transportului electric din România.