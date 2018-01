Mai multe drumuri naţionale şi judeţene au fost închise sau restricţionate circulaţiei rutiere, joi, ca urmare a fenomenelor meteo din ultimele ore. Circulaţia rutieră la nivel naţional la ora 13,00 se prezintă astfel: Sunt închise 5 drumuri naţionale:

* în judeţul Gorj, DN 67C Transalpina este închis între Rânca şi Novaci, pe tronsonul kilometric 16+200 – 34+800, din cauza viscolului puternic

* în judeţul Tulcea – DN 22D, tronson Horia – Ciucurova, DN 22A Hârşova (Constanţa) – Ciucurova (Tulcea), DN 22 Isaccea – Tulcea, DN 22F Horia – Nalbant De asemenea, sunt 8 drumuri naţionale restricţionate. Traficul rutier este restricţionat pentru autoturismele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe următoarele tronsoane de drum: DN 22 Smârdan – Isaccea, DN 22C Cernavodă – Murfatlar, DN 22D Măcin – Horia, DN 22E Gărvan – IC Brătianu, DN 2A Hârşova – Mihail Kogălniceanu, DN 3 Ostrov – Murfatlar, DN 38 Agigea – Negru Vodă, DN 3C Constanţa – Ovidiu. Au fost închise din cauza condiţiilor meteo nefavorabile 15 drumuri judeţene: * în judeţul Caraş-Severin: DJ 582E Prislop – Semenic, DJ 608A Telescaun – Muntele Mic şi DJ 582 Brebu Nou – Slatina Timiş * în judeţul Vaslui: DJ 284 Arsura – Ghermăneşti, DJ 224A Roşeşti – Roşeşti Gară, DJ 244D Huşi – Buneşti – Avereşti şi DJ 244E Boţeşti – Micleşti * în judeţul Dâmboviţa: DJ 714 Moroieni – Platou Bucegi * în judeţul Tulcea: DJ 222C Murighiol – Agighiol, DJ222 Jurilovca – 2 Cantoane, DJ 223A Enisala – Babadag, DJ 229 Surighioi – Zebil, DJ 222E Surighiol de Deal – Casimcea, DJ 222G Dăeni – Făgăraşu Nou şi DJ 222F Dăeni – Peceneaga Sunt şi 3 drumuri comunale închise: în judeţul Prahova – DC 134 Cota 1400 Sinaia este închis din pricina zăpezii abundente, iar în judeţul Vaslui – DC 16 Arsura – Mihail Kogălniceanu şi DC 4 Rebricea – Draxeni. Circulaţia feroviară este oprită pe Magistrala 300, între staţiile de cale ferată Buşteni şi Braşov. Trenurile IR 1528 Sibiu – Bucureşti Nord şi IR 1632 Braşov – Bucureşti Nord au rămas în gara Buşteni. AGERPRES 13 SHARES Share Tweet

