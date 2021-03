„O nouă tulpină a virusului îi îngrijorează pe specialişti. Se numeşte N439k şi a afectat până acum o bună parte din populaţia Danemarcei şi, se pare, şi-ar avea originile în România. Despre această nouă tulpină se ştie că are o rezistenţă mult mai mare la medicamente şi anticorpi, decât varianta originală a Covid-19 (S.N.)”, (conform Observator). Iată că am intrat în elita lumii bune. În România s-a produs o nouă mutație a virusului de care noi am luat la cunoșință abia acum, deși, se pare, intrase în circulație din martie anul trecut. Dar acum am aflat că: ,,.. are o rezistenţă mult mai mare la medicamente şi anticorpi decât varianta originală a Covid-19” Când oare s-au făcut studiile și unde?

Paradoxal, despre virusul gripei comune doar medicii conservatori mai amintesc. Producătorii de vaccinuri au găsit o nouă marotă, tulpina și țara. După medicul și europarlamentarul român Tudor Ciuhodaru: „Nu este un fapt neaşteptat ca virusul să evolueze şi este important să observăm rapid orice modificare pentru a înţelege riscul potenţial. 12.700 de mutații au fost identificate într-un studiu efectuat în 99 de țări pe 46.000 de persoane…” Gigantul american Pfizer şi grupul german BioNTech au anunţat că studiază administrarea unei a treia doze a vaccinului anti-COVID-19, luând în vizor varianta sud-africană a coronavirusului, la 6-12 luni după rapel, (conform https://www.mediafax.ro/ la 25.02 a.c.). „În prezent luăm o serie de măsuri pentru a ne pregăti pentru scenariul în care tulpina va deveni rezistentă la protecţia oferită de vaccin”, spunea dr. Albert Bourla, CEO-ul Pfizer.

Însă indiferent de tulpină, britanică, africană, columbiană, chinezească avem de a face cu un virus gripal a cărui fatalitate se circumscrie unei gripe comune severe. Severitate dată de inducerea artificială a unor norme ce au determinat accelerarea deceselor generate de închiderea spitalelor ori tratamente inadecvate.

Conform datelor din 10 sep. 2020, publicate pe situl Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor din SUA (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html), estimările de supraviețuire în caz de infectare COVID sunt similar unei gripe sezoniere:

Vârsta 0-19 … 99.997%

Vârsta 20-49 … 99.98%

Vârsta 50-69 … 99.5%

Vârsta 70+ … 94.6%

Șeful Programului de Urgențe Sanitare de la OMS, dr. Michael Ryan, a confirmat în aceeași perioadă că rata mortalității e de 0,14%, aproximativ la fel ca gripa sezonieră. Dar isteria a continuat, dacă e să ne amintim indicațiile specialiștilor Rafila, Arafat și Cercel privind portul măștii pe față la masa de revelion. Și nu ne aflăm în fața unei neînțelegeri care s-ar putea rezolva printr-o dezbatere rațională asupra faptelor științifice. Avem de a face cu o mișcare ideologică totalitaristă globală, prima din istoria omenirii.

Vorbind după o conferinţă video a liderilor grupului G7 al marilor economii dezvoltate, Merkel a declarat: „Mi-am exprimat clar poziția că pandemia este învinsă numai atunci când fiecare persoană este vaccinată. …, atâta timp cât virusul apare în masă, acesta va muta și atunci aceasta va duce la posibilitatea ca eficacitatea vaccinului să fie redusă.” Din capul locului, Merkel a exclus existența imunității natural, care în cazul vasului de croazieră Diamond Princess carantinat pe motiv COVID, la începutul pandemiei, a dovedit că 81% din populația vasului era imună în fața virusului. La finalul carantinei, din 3.700 de persoane doar 19% se infectaseră, asta în condițiile unei densități de 40 de ori mai mare decât densitatea celui mai aglomerat oraș de pe planetă, (Hong Kong). „Toată lumea a fost de acord că avem nevoie de un certificat de vaccinare digitală“, a declarat tot Merkel într-o conferință de presă joi, 20 feb., adăugând că, Comisia UE ar avea nevoie de aproximativ trei luni pentru a crea baza tehnică pentru astfel de documente (conform www.reuters.com).

O știre contemporană cu declarația cancelarului german a trecut neobservată, dar ea se circumscire direcției indicate de la centru. Astfel Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunţat că, începând de vineri, 25 feb., indicatorul privind infecţiile cu noul coronavirus va fi calculat “după noile reguli“, adică vor fi incluse şi focarele, anunța AGERPRES. Adică în limbaj profan, dacă într-o localitate există un centru de bătrâni și sunt infectați cu covid, aceștia se adaugă la totalul populației localității, chiar dacă în localitatea respectivă nu există infectați cu covid. Aceleași persoane fiind înregistrate și în evidențele DSP din localitatea de unde provin. Vom avea în mod controlat/dirijat statistic valul trei, patru, cinci, etc….. de infectări cu măsurile aferente de izolare și amplificare a panicii. Atunci…. vaccinarea va deveni obligatorie.

Principiul morcovul și bățul se va aplica. Adică, măgarului, să tragă cotiuga, îi fluturi pe la bot morcovul. Dar dacă nu merge după morcov (în cazul nostru ,,pașaportul de imunitate și liberă circulație”), i se aplică bățul, adică, vaccinul ori amendare sistematică după fiecare refuz, izolarea, interdicția de a fi prezent în locuri publice, etc. V-aţi întrebat de ce autorităţile consideră coronavirusul o criză majoră de sănătate publică, dar nu au aceeași preocupare în ceea ce privește sinuciderile (o sinucidere la 40 de secunde, conform OMS)? Sau drogurile, traficul de carne vie, pedofilia, etc.? În fiecare zi mor de foame cca. 26 de mii de oameni, asta presupune 9.498.000 de persoane pe an (covid, cu statistici umflate a provocat 2 milioane decese/an). Decesul unui copil violat, ori o sinucidere, nu aduce bani companiilor pharma. Toate acțiunile LOR sunt previzibile și decurg unele din altele.

Spuneam în 12 august 2020 în cadrul acestei rubrici, (https://www.desteptarea.ro/credinta-si-fundamentalismul-covid/ ) ,,…. la nivel global se produce o extragere a lichidităților din țările emergente și drenarea lor în contul unor entități private. Pierderea lichidităților este compensată de stat prin împrumuturi de la alte entități private cu obligația corelativă a plății dobânzii. Economic, vorbim despre decapitalizare la nivel global a entităților statale, concentrarea puterii economice în mâinile câtorva şi jugularea treptată a drepturilor cetăţeneşti. Într-un viitor nu chiar foarte îndepărtat, marile companii, indirect, vor controla statul și nu cetățenii, prin vot. Iar ei cetățenii, vor avea doar iluzia/aparența unui control. ” Suma de 15,9 miliarde de EUR a fost angajată pentru cobaterea pandemiei de către comunitatea europeană. Adică 31,36 EUR pentru fiecare cetățean european. Dacă multiplicăm suma cu numărul total de locuitorii ai Terrei, șapte miliarde opt sute treizeci și opt de milioane de locuitori, nivelul cheltuielilor estimate pentru o primă vaccinare a intregii populații depășește 200 de catralioane de EUR.

De aceea, prognozăm introducerea unui tip de abonament de vaccinare, versus libertate de mișcare. Asta până când imunitatea naturală a vaccinatului nu va mai exista și va deveni în câțiva ani cu adevărat dependent de vaccin. Vă rugăm să observați că niciunde în retorica oficială națională ori internațională nu se face vorbire de tratament alternativ ori tratament prevențiv, care chiar există. Toate celelalte probleme, ori boli mult mai grave, au dispărut subit din agenda publică internă și externă, în mod concertat. Controlul populației, pe lângă o miză politică are și una economică și de aceea va funcționa… în lipsa unui răspuns civic ferm.

Jr. Adrian M. Ionescu