Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși implementează un sistem inteligent de monitorizare medicală bazat pe inteligență artificială

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși face un pas important spre digitalizarea serviciilor medicale, prin implementarea unui sistem de apelare medicală și monitorizare avansată a semnelor vitale, care utilizează inteligența artificială și tehnologii de ultimă generație. Noua soluție este în curs de instalare în cea mai mare secție a spitalului, oferind beneficii semnificative atât pacienților, cât și personalului medical.

Sistemul permite monitorizarea în timp real a ritmului cardiac, respirației și altor parametri vitali fără contact fizic, printr-o tehnologie bazată pe unde milimetrice și algoritmi AI avansați. Acest lucru asigură o supraveghere continuă și non-invazivă, capabilă să identifice din timp situațiile critice și să prevină complicațiile medicale.

Printre funcționalitățile inovatoare se numără:

Analiza calității somnului – sistemul evaluează timpul petrecut în pat și în afara acestuia, oferind informații utile pentru personalizarea tratamentelor;

Detecția automată a căderilor și a mișcărilor – radarul inteligent HIKVISION , bazat pe unde milimetrice și algoritmi AI, identifică rapid accidentele sau lipsa de mobilitate, reducând riscurile pentru pacienți;

Monitorizare termică conformă GDPR – camerele termice detectează prezența și starea pacienților fără a capta detalii faciale , asigurând protecția completă a datelor personale;

Intercomunicare bidirecțională și alarme inteligente – pacienții pot comunica vocal, clar și rapid cu personalul medical, iar alertele automate permit intervenții imediate;

Tabletă inteligentă pentru fiecare pat – permite accesul pacienților la informații medicale, apeluri directe către asistenți și notificări în timp real;

PDA pentru personalul medical – dispozitiv portabil care oferă acces instant la istoricul medical, analize și medicație, prin scanarea codurilor de bare.

În cazul în care sistemul detectează că un pacient nu s-a mișcat într-un interval prestabilit (ex. 20 de minute), acesta activează automat o alertă în sistemul centralizat HikCentral, permițând intervenția rapidă a personalului.

Prin această investiție, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși devine unul dintre pionierii digitalizării medicale din România, consolidând siguranța pacienților și eficiența actului medical printr-o combinație inovatoare de AI, tehnologie radar și monitorizare termică avansată.