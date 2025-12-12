Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși deschide dialogul cu pacienții, într-o întâlnire programată pe 23 decembrie

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși anunță o inițiativă menită să apropie comunitatea de actul medical: prima întâlnire de dialog deschis cu pacienții și cu reprezentanții acestora. Evenimentul va avea loc pe 23 decembrie 2025, de la ora 09:00, chiar la sediul spitalului, și își propune să creeze o punte de comunicare directă între cetățeni și conducerea unității medicale.

Potrivit reprezentanților spitalului, ideea a apărut din dorința de a înțelege mai bine nevoile și așteptările celor care trec pragul instituției. Participanții vor avea ocazia să vorbească despre experiențele lor din timpul internării sau al consulturilor, să semnaleze aspectele care pot fi îmbunătățite și să aducă în discuție orice propunere pe care o consideră necesară pentru creșterea calității serviciilor.

În cadrul întâlnirii vor fi prezentate, într-un mod accesibil, serviciile și specialitățile medicale existente în spital, dar și modul în care acestea sunt adaptate cerințelor actuale ale comunității. Conducerea spitalului subliniază că toate opiniile exprimate în timpul dialogului vor fi tratate cu seriozitate, întrucât obiectivul principal este dezvoltarea unui sistem medical orientat spre pacient, bazat pe transparență, respect și colaborare.

Prin această deschidere către comunitate, Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși speră să consolideze încrederea pacienților și să creeze un spațiu în care vocea fiecăruia să conteze. Reprezentanții instituției transmit tuturor celor interesați invitația de a participa la întâlnire, mulțumindu-le totodată pentru implicare și pentru dorința de a contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale din oraș.