* unitatea medicală a intrat într-un amplu proces de reorganizare, modernizare și atragere de medici; * actualul manager a reușit să atragă, în cei doi ani de când e la conducerea spitalului, bani, atât de la bugetul local (spitalul este în subordinea Primăriei Buhuși), cât și fonduri de la Ministerul Sănătății, pentru îmbunătățirea condițiilor medicale, a calității serviciilor oferite, pentru dotări noi și circuite funcționale adaptate; * iar lucrurile nu se opresc aici, din contră, sunt în lucru noi proiecte foarte ambițioase care vor schimba în totalitate întregul spital.

– Domnule manager Constantin Poiană, aveți deja doi ani și mai bine de când sunteți la conducerea Spitalului Orășenesc Buhuși. Un spital care, în tot acest timp, și-a schimbat total „fața”, și la propriu, și la figurat, dacă putem spune așa. Practic, de când sunteți manager, unitatea medicală a cunoscut cele mai ample schimbări, inclusiv de nume, inclusiv la nivel de fațadă și la dotările interioare.

– Da, sunt la jumătate de mandat, cu realizări, dar și cu obiective neîndeplinite. Îmi place să cred că spitalul este pe drumul cel bun, acel drum apreciat de pacienți. Suntem departe de ceea ce ne-am propus, dar… nu stăm pe loc. Schimbarea denumirii spitalului, în Spital „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși, era un obiectiv la nivel de imagine, era mai dificil să răzbați cu sintagma de „orășenesc”, suntem aceeași instituție sanitară, dar purtăm numele unei mari personalități, ceea ce nu este rău. După finalizarea proiectelor în care este prins Ambulatoriul integrat, acesta va purta numele unei alte personalități medicale locale. Nu eu voi decide cine va fi aceasta, ci corpul medical o va face, la fel cum a fost și cu denumirea spitalului.

Spitalul arată bine „la nivel de fațadă”. Implementarea acestui proiect, inițiat de Primăria /Consiliul Local Buhuși, nu a fost ușoară, dar a fost o provocare, căreia se pare că i-am făcut față. Ca instituție, ne-am ocupat de avize și de tot ce a fost nevoie din partea noastră, și am urmărit pas cu pas implementarea. Am avut și personal care nu mai suporta zgomotul, muncitorii, disconfortul creat de utilaje etc, dar ceea ce contează este finalul, spitalul are o față nouă pe care o merita pe deplin!

În ceea ce privește dotările, sunt multe și diverse în ultimii doi ani, de la partea hotelieră și până la aparatură și echipamentele medicale, dar tot la fel de multe mai sunt de făcut! Sunt unele echipamente care lipsesc și care ne fac neperformanți față de alte instituții sanitare, și aici pot enumera: RMN, un CT performant, aparat radiologic mobil, brat C, ecografe, stație centrală de monitorizare ATI etc. Sperăm totuși că vom reuși să le avem până la urmă!

– Când ați fost desemnat câștigător al concursului de manager, unde ați avut și doi contracandidați, îmi spuneați că Spitalul Buhuși are viitor. Iar prioritațile pe care vi le-ați stabilit încă de pe atunci sunt acum realizate deja, unele dintre ele chiar la un stadiu mai mult decât așteptat. Ați dorit să treceți cu bine de reacreditarea ANMCS (Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate), să atrageți medici pe specialitățile deficitare, să înființați specialități noi, absolut necesare pentru acordarea de servicii medicale de calitate. Să le luăm pe rând…

– Cred în continuare că Spitalul Buhuși are viitor și chiar unul frumos, îmi place să spun. De fapt, viitorul depinde de noi toți, de implicarea salariaților, comunității locale și de cum știm să ne dezvoltăm ca servicii medicale, infrastructură și dotări. Pacienții trebuie să simtă că nu le lipsește nimic la Buhuși și să prefere acest spital, bineînțeles în funcție de gradul și competențele noastre!

O mare parte dintre priorități sunt realizate, așa este. Unul dintre principalele obiective a fost atragerea de resursă umană – mai ales medici, fără aceștia nu putem să ne dezvoltăm. Zeci de medici, pe diverse specialități, au venit și au rămas la Buhuși. Acum putem să spunem că și visul de a avea specialitatea Diabet și boli de nutriție la Buhuși a devenit realitate. Vom avea medic pe această specialitate și chiar foarte curând. Să nu uitam și specialitățile: Pediatrie, Neurologie, Chirurgie, ATI, Urologie, Ortopedie/ traumatologie, Radiologie, Urgențe, Infecțioase, Psihiatrie, Anatomie patologică, Oftalmologie, ORL, iar exemplele ar putea continua, pe toate acestea avem medici, în unele specialități chiar câte doi.

Specialități noi se impuneau la Buhuși! Să nu uităm că aveam nevoie de paturi pentru specialitatea Urologie, acum le avem, intervențiile chirurgicale pe această specialitate lipseau cu desăvârșire, acum reprezintă ceva normal. Intervențiile chirurgicale minim invazive nu se efectuau deloc la Buhuși, acum vin pacienți și din alte județe. Chiar dacă am fost la început de drum, acest gen de intervenții are continuitate, ceea ce este apreciat de pacienți.

Avem specialitatea Diabet și boli de nutriție iar în perioada următoare vom avea și medic, e o mare realizare pentru Buhuși. Vom avea specialități noi cu paturi – pe Recuperare medicală și ORL și, să nu uităm, avem specialitatea la care nici macăr noi nu visam- T.I./ H.D.U., Terapie Intensivă / Unitate cu Dependență Ridicată, funcțională pe perioada pandemiei sau atât timp cât va fi nevoie. În această structură sunt internați pacienți confirmați pozitiv COVID-19 care au și alte patologii. Suntem printre puținele spitale de grad IV care avem continuitate pe această specialitate, cu 8 paturi, cumva la nivel de spital județean.

Am trecut și peste acreditarea ANMCS cu bine, zicem noi, și nu a fost foarte simplu ca în plină pandemie să ai parte de vizita echipei de acreditare. În acele momente, îmi doream să nu scăpăm lucrurile de sub control, numărul de pacienți pozitivi era în continuă creștere, trebuia, împreună cu echipa medicală, să gestionăm, în special, transferurile către alte unități sanitare și, bineînțeles, să răspundem cerințelor de acreditare. Dar am fost o echipă unită și am trecut cu bine peste toate!

– Să nu uităm că anul 2020 a fost unul în care Sănătatea a trecut prin cea mai mare provocare a istoriei sale din ultimii 100 de ani, din cauza pandemiei de coronavirus. De un an, această pandemie ne-a schimbat pe toți. Cum a fost atunci, în martie-aprilie anul trecut, când abia aflam ce înseamnă SARS-CoV-2 și ce avem de făcut, fără a ști nimic în detaliu, fără a avea materialele sanitare necesare și aparatura pe care o impunea o astfel de boală?

– Cum a fost la început de pandemie? Am plecat la drum cu speranță și teama de necunoscut, credeam că totul se vă sfârși repede, dar… nu a fost așa. Acum, la un an de la declanșarea pandemiei, ne dăm seama că suntem departe de a reveni la vremurile normale. Am creat circuite, am introdus restricții absolut necesare, am redefinit cumva tot sistemul intern, am încercat să ne adaptăm la perioada prin care treceam. Dacă am procedat bine sau rău, ne spun rezultatele: fără nici o structură închisă, personal infectat într-un procent mic, am gestionat, împreună cu echipa medicală și nemedicală (fapt pentru care le mulțumesc), atât pacienții infectați COVID, cât și pacienții non-COVID acuți și cronici, și serviciile medicale din Ambulatoriul integrat, și laboratoarele paraclinice! Nu vom uita niciodată zilele, nopțile, săptămânile când căutam disperați un loc pentru pacienții gravi și le mulțumesc colegilor de la spitalele din Onești, Bacău, Moinești, Iași, Bârlad, Rm. Sărat, Adjud, Botoșani, Vaslui, că ne-au fost alături în acele momente.

Acea luptă după identificarea de paturi libere în regiune și nu numai, ne-a făcut să luăm decizia de a înființa propria noastră structură de T.I. „Un vis nerealizabil”, ne-au „încurajat” unii, atât din interiorul spitalului, cât și din exterior. Dar am urmat visul nostru și acum avem o structură funcțională de T.I., unde vin pacienți transferați de la alte unități sanitare din țară dar, în primul rând, ne putem trata pacienții noștri, ceea ce nu este puțin. Nu pot să nu scot în evidență curajul și dorința de a duce acest obiectiv la final al medicului de pe specialitatea ATI, medicilor infecționiști, a celorlalți specialiști din spital. Acum, când numărul de cazuri crește din nou, se vede necesitatea și rolul acestei structuri!

Și să nu uit, am avut înțelegere și sprijin din partea DSP Bacău, ISU Bacău, DSP Iași, DSU, UMF Iași. Fără ei nu am fi reușit! A fost și goana nebună după materiale sanitare și materiale de protecție, am reușit să aprovizionăm unitatea sanitară cu cele necesare, nici un salariat nu a dus lipsă de acestea. Acum am învățat lecția: avem stocuri pe care le actualizăm permanent!

– Și acum? Acum parcă vorbim în alți termeni în această luptă, pentru că războiul e departe de a se fi încheiat. Cum face față acum Spitalul Buhuși, care asigură în continuare servicii medicale și pentru bolnavii infectați cu noul coronavirus?

– Acordăm servicii medicale pentru toți pacienții, indiferent că sunt acuți, cronici sau pacienți infectați COVID, acesta este rolul nostru, până la urmă. Pot să spun chiar că am reușit să ne dezvoltăm, am adaptat structura organizatorică în funcție de necesități. Când a fost nevoie de mai multe paturi pe o specialitate, acolo am crescut numărul, când nu a mai fost nevoie, am crescut numărul în altă parte. O structură organizatorică flexibilă cred că este și are un loc determinant în gestionarea unor situații de criză.

– Haideți să dezvoltăm și capitolul dotări. De când sunteți dumneavoastră la conducerea spitalului, atât prin Ministerul Sănătății, cât și prin contribuția Consiliului Local/Primăriei Buhuși, chiar și prin donații consistente, unitatea medicală dispune de aparatură performantă pe mai multe secții.

– Au fost și sunt investiții mari în aparatură și echipamente medicale la nivelul instituției. Dacă nu ar fi fost acest an 2020 cu pandemia de coronavirus, probabil că eram mult mai departe, dar investițiile au continuat și continuă. Cam toate specialitățile au beneficiat sau vor beneficia de dotări specifice, avem multe proiecte în derulare, cu finanțare de la Consiliul Județean, Ministerul Sănătății, Primăria /Consiliul Local Buhuși. Sperăm să ajungem cu toate la final, să reușim astfel să devenim un spital modern, dotat, la care pacienții să vină cu încredere! Am avut parte și de oameni cu sufletul mare care au contribuit cu donații, acestea au ajutat foarte mult și nu am fi fost unde suntem fără acestea!

O mare parte dintre specialitățile existente au avut parte de dotări specifice, printre acestea pot aminti Compartimentul de Primiri Urgențe, Radiologie și imagistică medicală, Laboratorul de analize medicale, structurile ATI, specialitatea Urologie, Blocul Operator, Boli infecțioase, Medicina internă, Obstetrică-ginecologie, Neurologie, Paliative și enumerarea ar putea continua. Să nu uitam că am reușit, tot ca o premieră pentru un spital de gradul nostru, să avem continuitate pe radiologie (RX), atât noaptea, cât și sâmbăta și duminica, dar și pe partea de analize medicale – acum toate acestea pot fi efectuate în CPU cu ajutorul analizoarelor de biochimie, hematologie și gaze sanguine, tot la fel, noaptea, sâmbăta și duminica. Este o realizare care a dus la investigarea corectă și precisă a pacienților, fără a fi nevoiți să trimitem probele sau chiar bolnavii la alte spitale superioare.

– Ați introdus în Spitalul Buhuși și chirurgia laparoscopică. O nouă premieră.

– Eram cam singurii din județ și din regiune care nu făceau acest lucru, aveam dotările necesare dar nu s-a vrut! Acum se opereză fluent minim invaziv, laparoscopic. E o situație care a devenit o realitate. Am demarat intervențiile minim invazive și pe specialitatea Urologie, tot o premieră pentru Spitalul Buhuși, și ne pregătim să demarăm intervențiile chirurgicale complexe pe specialitatea Ortopedie-traumatologie!

– S-a organizat aici, la spital, și o Conferință științifică la care au participat somități din lumea medicală. Iar la începutul anului trecut vorbeam chiar că Spitalul din Buhuși este pe locul 3 în clasamentul Asociației Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor.

– Conferința de la Buhuși a fost un eveniment pe care dorim să-l continuăm, să devină o tradiție. Din păcate, în anul 2020 nu am putut organiza ediția a II-a, să vedem ce va fi anul acesta… Dacă pandemia bate în retragere, poate în toamnă organizăm o noua ediție la Buhuși. Prima ediție a fost una reușită, cu sute de participanți, peste 80 de unități sanitare din țară au avut reprezentanți, au fost prezente elite ale vieții medicale românești. A fost un eveniment reușit de la care cu toții am avut de învățat.

Așa este, am ocupat și un onorabil loc 3 în clasamentul Asociației Specialiștilor în Confidențialitate și Protecția Datelor. Ba chiar am organizat și un eveniment dedicat protecției datelor cu caracter personal, invitat fiind chiar președintele asociației.

Din organizarea acestor evenimente am avut doar de câștigat, în primul rând salariații noștri au avut acces la informații, instruiri noi, de actualitate, și imaginea instituției a fost în prim plan!

– Tot la începutul anului trecut scriam și de Radiologie nouă la Spitalul Buhuși. Cât de necesară a fost și această schimbare?

– Oare ce am fi făcut fără un aparat radiologic digital performant, în plină pandemie? Am fost cumva cu un pas înaintea evenimentelor, cu doar câteva săptămâni înainte am pus în funcțiune aparatul. Noi aveam unul cu peste 12 ani vechime și care nu ar fi făcut față cerințelor actuale. Imaginile se transmit digital, direct în calculatorul medicilor, este rapid, iradiază mult mai puțin pacienții, iar timpul de așteptare este foarte mic!

Acum, prin implementarea proiectului inițiat de Primăria /Consiliul Local Buhuși, vom avea un CT nou, performant, și un RMN. Acesta va fi punctul de cotitură, odată cu inaugurarea acestor echipamente, vom intra în rândul spitalelor selecte care fac și astfel de investigații!

– Ați devenit și spital acreditat pentru pregătirea medicilor rezidenți, dar, de câteva zile, a farmaciștilor generaliști, fiind singurul spital orășenesc din țară care a primit o astfel de „împuternicire” pentru a forma viitorii medici și farmaciști.

– A fost o provocare. O provocare pentru care nimeni nu ne dădea nici o șansă! Nu am abandonat, iar acum suntem acreditați pe două specialități medicale iar, încă o premieră, zilele trecute am obținut din partea Ministerului Sănătății acreditarea și pentru a treia specialitate, respectiv farmacie generală. Deci da, suntem formatori de rezidenți, ne face cinste și nu ne vom opri aici!

– Din cauza pandemiei am vorbit numai de trecut, pentru că, așa cum spuneam la începutul discuției, de un an viața tuturor a fost dată 180 de grade peste cap. A fost trecutul, prezentul îl știm, dar viitorul cum va fi în Spitalul din Buhuși?

– Viitorul? Dacă vom continua în acest ritm, dacă vom demonstra că se poate și la un spital mic, de provincie, atunci da, avem un viitor frumos! Până la urmă, viitorul va fi așa cum ne dorim să fie, să devenim o unitate sanitară unde pacienții să vină fără teamă, să acoperim cât mai multe specialități posibile, să atragem în continuare resursă umană, să dotăm toate specialitățile cu aparatură și echipamente medicale, atunci da, vom fi acolo unde trebuie să fim. Dacă alții au reușit, noi de ce să nu reușim? Sunt convins că se poate și la Buhuși, nu suntem perfecți, suntem departe de perfecțiune, dar ne îmbunătățim continuu și pacienții au început să simtă acest lucru!

– Ce v-ați mai dorit să realizați în acest mandat?

– Obiectivele din planul de management, marea lor majoritate, au fost atinse. Acum au apărut altele. Sunt obiective îndrăznețe și vă enumăr doar unul dintre ele: cum ar fi ca Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși să devină spital de urgență? Am făcut deja primii pași, dar depinde foarte mult de implicarea fiecărui salariat, de implicarea comunității, avem o colaborare foarte bună cu Primăria /Consiliul Local Buhuși, cu fiecare consilier în parte, indiferent de culoarea politică, cu instituțiile de la nivel județean și național, și acest lucru ne dă încredere și speranță că vom fi sprijiniți! Per total, sunt multe de realizat, sunt la jumătate de mandat și îmi doresc ca spitalul din Buhuși să își urmeze strategia de dezvoltare, strategie din care vor avea de câștigat foarte mult pacienții.

– Observ că aveți viziune de a reconstrui, de a moderniza, de a dezvolta acest spital. Veți mai continua tot din postura de manager și pe un viitor mandat? Deși până atunci mai e… Întreb acest lucru pentru că întotdeauna am spus-o: stabilitatea duce la progres. În orice domeniu!

– O întrebare provocatoare, ce să zic… Îmi doresc să ajung și prin alte locuri, sunt mulți oameni de bine din țară care vor să le fiu alături, nu neapărat ca manager, va trebui să fac la un moment dat și acest lucru. Mai întâi, însă, vreau să mă asigur că Spitalul Buhuși este pe drumul cel bun, că acest drum este ireversibil și atunci voi ști să mă retrag onorabil. Nu îmi doresc să continui foarte mult în postura de manager, mă gândesc foarte serios dacă voi candida din nou la postul de manager… Sincer, în acest moment, balanța este la jumătate, voi vedea ce îmi rezervă următorii doi ani de mandat! Sunt totuși mulți oameni valoroși care ar putea duce mai departe destinul acestei unități sanitare.

Da, stabilitatea contează foarte mult, dar nici prea multe mandate nu sunt ok. Poți demonstra că poți, că ai capacitatea de a reconstrui, moderniza, de a dezvolta, chiar și într-un mandat de 4 ani!

– Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu.

– Eu vă mulțumesc.