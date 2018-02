Pentru primării, decizia privind împărțirea banilor alocați de Guvern pentru echilibrarea bugetelor locale este cea mai importantă dintre cele pe care le poate lua Consiliul Județean (CJ) pe parcursul anului. Mai ales pentru primăriile rurale din zonele sărace, în care sumele realizate din colectarea impozitelor și taxelor datorate de locuitori, instituții și agenți economici sunt foarte mici. În ședința ordinară de vineri, 16 februarie, aleșii vor vota, între altele, și hotărârea privind repartizarea acestor sume, iar analiza nu va fi, probabil, una calmă. Consilierii județeni vor mai aproba diverse cotizații către asociațiile în care CJ Bacău sau specialiștii acestuia sunt membri, desființări, reabilitări sau transferări de imobile, neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea Hotelului Central, atribuirea unor licențe de traseu și o informare privind eficiența activității de poliție în județul Bacău în 2017. 0 SHARES Share Tweet

